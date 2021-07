Nayib Bukele cree que el periodismo es hacer propaganda: Daniel Lizárraga

Nayib Bukele cree que el periodismo es hacer propaganda, no acepta que lo toquemos ni con el pétalo de un recuadro, así se refirió el periodista Daniel Lizárraga a la actitud del mandatario salvadoreño y representante del acoso que viven los periodistas en El Salvador, país de donde fue expulsado por autoridades migratorias por realizar su trabajo como editor de “El Faro”.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista detalla que desde hace mes y medio se encontraba a la espera de su trámite para ejercer el periodismo en aquel país; específicamente como editor de “El Faro”, el primer medio digital de América Latina que se ha caracterizado por un periodismo crítico y de investigación.

Sin embargo, en la espera, el periodista fue citado por autoridades migratorias, que no esperaron la cita, “se brincaron al abogado” y se presentaron ante Lizárraga para realizarle un duro interrogatorio, requiriéndole una credencial de periodista, documento que no existe oficialmente en México.

Al día siguiente el periodista fue citado al Ministerio de Relaciones Exteriores, con su pasaporte, pese a que esperaba un resultado de covid de su abogado, a las dos horas, llegaron por él señalando la expulsión; “me dieron cinco días para salir del país”, señala.

Entre los argumentos que le dieron a Daniel, y que le parecen ilógicos están el no comprobar con una credencial identidad como periodista, que no está permitido inmiscuirse en asuntos de El Salvador al realizar su labor como periodista, y no poder comprobar cómo se estaba sosteniendo, pese a tener viáticos legales de El Faro.

Pese a la defensa de Daniel, le fue requerida su salida de El Salvador, misma que reconoce, tuvo en todo momento el acompañamiento de cancillería.

Daniel resalta la importancia de El Faro, medio que se encuentra en expansión y que ha sido galardonado nacional e internacionalmente, y señala que el problema con el actual presidente de El Salvador es que “el cree que el periodismo es hacer propaganda, él sería feliz si todos los días le dijeras todo lo bueno que es, lo bonito que está, todo lo bueno que está haciendo y no acepta que lo toquemos ni con el pétalo de un recuadro”.

Se molesta que no lo anunciemos, siempre cuestionando a quien llamaba “periodistas incómodos”, diciendo que les apoyaban grupos de poder que él derrocó, lo cual es falso, pues El Faro es un medio que expuso todos los actos de corrupción de otros gobiernos, afirma el periodista.

Además, se encuentra molesto por el financiamiento internacional, acusando evasión de impuestos, lo cual ha quedado demostrado que no es cierto señala Daniel y advierte que el hostigamiento a periodistas en redes es brutal, con cuentas operadas desde casa presidencial, les toman fotografías y les acusan de ser drogadictos y violadores.

Pese a toda objeción, Lizárraga comparte que seguirá realizando su labor “me traje mi chamba, pues hay cosas que tengo que editar, aunque no le guste al señor Bukele”, afirma.