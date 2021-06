"Burundanga", la droga utilizada para robar en antros de la CDMX

La 'burundanga' es el nombre de calle de la escopolamina, sustancia con la que me drogaron el fin de semana que salí a un antro con un amigo en la Ciudad de México, compartió Víctor Tacher en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, contó que no tiene idea de cómo lo hicieron ingerir esta droga ya que no tiene olor ni sabor e incluso puedes ingerirla no solo en bebidas sino en algún dulce que te den o si lo 'soplan' frente a ti para que entre en tus vías respiratorias. Alertó que si los delincuentes se exceden en la dosis pueden causar un daño neurológico irreparable e incluso la muerte.

"Yo te puedo decir que tan común es ya que con el video que subí recibí mas de 300 casos similares."



⭕️ #EnVivo @victortacher en #AsíElWeso https://t.co/EsVcWgoiGZ — Así El Weso (@elwesomx) June 30, 2021

Tacher compartió que un amigo suyo lo vio en el lugar y lo notó normal y eso es porque el efecto de la 'burundanga' es anular tu voluntad sin que luzcas desorientado o en estado de ebriedad, "si alguien te dice ve a tu casa y dame todo tu dinero, lo haces", señaló.

Agregó que para él este episodio que está por denunciar a las autoridades, le significó el robo de 50 mil pesos esa misma noche, así como el robo de sus contraseñas y de más dinero a través de ellas varios días después.