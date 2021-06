"Qué diablos pasa con el Gobierno, no puede con desabasto de medicamentos"

"No sé qué diablos está pasando que el Gobierno y las farmacéuticas, no puedan arreglar el abasto de medicamentos", las promesas han sido incumplidas, no tendría que haber promesas para que un ciudadano ejerza su derecho; señala Israel Rivas, vocero de padres de niños con cáncer.

"No tiene que haber promesas, el Estado mexicano está fallando en proteger la vida de las personas, hay un estado fallido", asegura en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco; el vocero de padres de niños con cáncer, quien dice desconocer lo que ocurre ente las compañías mexicanas y el gobierno que no puedan sentarse a arreglar sus problemas, y si son las empresas farmacéuticas las que están fallando, señala “muy mal por ellas” y les exige una solución pues “se pone en grave peligro la vida de niñas y niños”.

En relación al lo dicho por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien aun conociendo a los padres de niños con cáncer los señaló como un grupo de derecha, Rivas afirmó que “sorprende que una personas con su formación académica sea tan insensible.

Sin embargo, señala que esas acusaciones “vienen de un sujeto que conoció a varios de nuestros hijos y se atrevió a decir que éramos un grupo de choque”, y respecto a la toma de la vías al AICM, se pregunta ¿Querían que nos quedáramos sentados a ver cómo mueren nuestros hijos?

El vocero reitera que que el desabasto de medicamentos es una realidad; "el EZLN no se sí sea un grupo de derecha, pero también hará un pronunciamiento", dijo.