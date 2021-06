Omisión y complicidad en masacre de Tamaulipas: Raymundo Ramos

Luego del ataque de sin precedente a población civil por parte de un grupo armado, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos declaró "no queremos adelantar la información si se trata de un grupo paramilitar o un grupo del crimen organizado que actuó aprovechando la ausencia del Estado en Reynosa".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Ramos señaó que la desconfianza existe por lo que sucede con el gobernador de Tamaulipas y se puso en evidencia con la respuesta tardía de su gobierno, que se refleja en el número de víctimas.

Ramos recordó "tenemos en Tamaulipas dos décadas de violencia, no ha habido un periodo de paz en ningún municipio, pero se ha profundizado esta violencia en la administración de Javier García Cabeza de Vaca".

Cuando los tamaulipecos pensamos que iba a haber un cambio en la forma de gobernar se dio más de lo mismo y los grupos del crimen organizado siguen actuando a la luz del día, señaló y agregó "hubo omisión de acción cómplice, sino no se entiende que no haya llegado la autoridad estatal pese a las llamadas de auxilio, los tipos estuvieron actuando como si tuvieran la garantía de que no se les iba a impedir su ataque, sí hay una complicidad por omisión considerando que es el segundo ataque luego del de enero en Camargo en contra de migrantes".

El lunes dijo, desde el Comité se emitió un comunicado "solicitando la intervención de la FGR para tener una investigación más confiable, que determine la autoría intelectual y material de los responsables, pero también la omisión de las autoridades".

Asimismo dijo, señaló que se hizo un llamado a la CNDH y a la CEDH pero hasta el momento no ha habido respuesta de las presidentas de dichos organismos.

También se hizo la denuncia por la no existencia de un protocolo de seguridad en estos casos para la población civil a veinte años de violencia, en un caso que calificó como terrorismo.

Ramos reiteró que falta de coordinación puso en evidencia que la población de Reynosa quedó a merced de los criminales y que la respuesta del estado fue tardía ante la forma de actuar de los grupos criminales que no fue usual, este tipo de ataques no se había perpetrado en Tamaulipas como había ocurrido en Guanajuato o Michoacán, dijo.

“El primer sentimiento que tuvieron muchas familias en Reynosa es un castigo del gobierno del estado porque hicimos perder al gobernador en Reynosa”, y señaló que también podría ser un mensaje a las autoridades municipales que el primero de octubre tomarán posesión de sus cargos, así como el Congreso local y la mayoría de diputaciones obtenidas por Morena.

“El resultado del 6 de junio fue un voto de castigo para el PAN y el gobernador de Tamaulipas”, por lo que dijo por lo que “no podemos pasar por alto que pudiera tratarse de un acto organizado desde las entrañas del poder en Tamaulipas con la participación de un grupo paramilitar del crimen organizado que causara terror y al mismo tiempo enviara un mensaje de castigo para todos aquellos que nos atrevimos a hacer un cambio de gobierno haciendo a un lado a Acción Nacional”

El defensor de derechos humanos señaló que "es terrible la insensibilidad del gobernador hacia las víctimas pero no es de ahora, lo hemos vivido los últimos cinco años, andaba en un torneo cuando su obligación esta trasladarse a Reynosa a coordinar la atención".

Su ausencia ha sido criticada pero no nos sorprende, dijo pues está siendo investigado por delincuencia organizada, se ha enriquecido con el dinero de los tamaulipecos y gobierna para las élites, para las empresas extranjeras, señaló.

Ahora que hay un profundo dolor, miedo e impotencia el gobernador se dedica a otras cosas; en estos momentos en que las familias quieren justicia y verdad, concluyó.