¿Cómo hacer una RCP para salvar vidas?

Felipe Hernández, Director General de Grupo Salvando Vidas. Lic. en Enfermería y Obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977. Instructor y Coordinador Regional del Curso PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) en el Hospital Central Militar.

FUENTE: AMERICAN HEART ASSOCIATION

• Entre el 75 y 80% de los paros cardíacos súbitos se presentan fuera de un área hospitalaria

• Las estadísticas reflejan que sólo sobrevive el 5% de las víctimas de un Paro cardíaco súbito (PCS) al darles al darles únicamente una RCP de calidad.

• La reducción del tiempo de respuesta en UNO o DOS minutos después del colapso hasta la descarga puede hacer una gran diferencia entre la vida y la muerte.

• Sin la intervención rápida y efectiva de una RCP y la administración oportuna de una desfibrilación la muerte es inevitable

¿Qué es RCP?

• RCP significa reanimación cardiopulmonar.

• Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se usa cuando una persona ha dejado de respirar o el corazón ha dejado de palpitar.

• La RCP combina respiración boca a boca y compresiones cardíacas.

o La RESPIRACIÓN BOCA A BOCA da oxígeno a los pulmones de la persona.

o Las COMPRESIONES CARDÍACAS mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas.

• Puede haber daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene; por eso, es MUY IMPORTANTE que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada.

• Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o tamaño del paciente, incluso técnicas diferentes para adultos y niños de 9 años en adelante, niños de 1 a 8 años de edad, y bebés.

Tipos de reanimación cardiopulmonar:

• RCP Básica: es la que deberíamos conocer todos. La puede hacer cualquier persona y se hace en los primeros minutos de una parada cardiorrespiratoria.

• RCP Avanzada: la lleva sólo personal capacitado y médico, requiere el uso efectivo de instrumental y farmacología médica. Solo las personas entrenadas están capacitadas para realizarla.

Cuándo practicar una RCP básica:

• Sólo se recomienda que realices la RCP básica si se cumplen las tres condiciones siguientes.

o La respiración se ha detenido por completo.

o Tras tomar el pulso, no hay señales de circulación y no responde a estímulos físicos.

o Eres la persona más capacitada para realizar la reanimación cardiopulmonar en ese momento.

¿Qué no hacer?

• No interrumpir la técnica. Lo recomendable si hay más de un reanimador es que CAMBIEN CADA DOS MINUTOS para evitar la fatiga.

• Nunca abandonar a la víctima.

• Es posible que la víctima haya vomitado, o se observe poca higiene bucal. En estos casos se continúa únicamente con las compresiones torácicas.

• Si al realizar el boca a boca no entra todo el aire (puede ser que los labios no estén completamente sellados), no volver a hacerlo, seguir con el ritmo 30 compresiones – 2 ventilaciones.