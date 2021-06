Ciudadanía dio fuerza a la reforma en Derechos Humanos: José Luis Caballero

A 10 años de la reforma en materia de Derechos Humanos en México se ha podido transitar en la Constitución el rezago que había en la materia, focalizado en lo que son obligaciones del Estado; la ciudadanía dio fuerza a la reforma en Derechos Humanos; así lo reconoció director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero.

Sin embargo, señala el catedrático la reforma se ha quedado catalogada como tal sin hablar de los contenidos constitucionales, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, reconoció que antes de ésta había la necesidad de reivindicar los derechos humanos de muchas causas y gente, por lo que reconoce fueron la gente y las organizaciones las que dieron fuerza a la reforma de los Derechos Humanos, ningún ha tenido ese talante.

Hoy se conmemora el devolverle a la ciudadanía el mango de la sartén en materia de derechos, dijo.

Avanzamos muchísimo en la manera en que la Constitución, la ley y el derecho se gestionan, pues dijo no todo tiene que estar en la ley y aplicarla; la constitución se interpreta para emancipar grandes sectores de la población. Ejemplo de ello es una juridicción militar que no se implementa en casos civiles, hay más claridad en derecho a la información y libertad de expresión, criterio y jurispurdencia oligatoria sobre matrimonio igualitario, no exclusión a las parejas, son avances claros de que el derecho se mueve de manera interpretativa.

En el caso de la paridad dijo la mitad de las candidaturas en manos de mujeres, es resultado de ello, pues pese a que el PAN impugnó, el INE y el TEPJF refrendaron que todos los mexicanos tenemos derecho a votar en condiciones de paridad, esto fue resultado de la aplicación directa de la constitución, gracias a la reforma de los Derechos Humanos dijo, hoy tenemos más gobernadoras.

No obstante, reconoció que la cultura constitucional no ha permeado, pues vemos a la ley para castigar bajo un clasismo rancio que ha hecho de ésta un instrumento de división entre buenos y malos, pero los derechos son para todas y todos.

Lo que aun preocupa dijo es la falta de criterios de la corte, sobre todo en restricciones a los derechos como el arraigo, la reforma mandó a legislación la aplicación de preceptos y no hemos podido hacer una ley. En materia migratoria, dijo la reforma abrió la puerta a las personas refugiadas, hubo avances, pero con un gran retroceso pues los migrantes y solicitantes de refugio no están plenamente protegidos.