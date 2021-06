AMLO sugirió que el PRI va a traicionar a sus electores y no es así: Sauri

Que se requiera una mayoría calificada obliga a establecer acuerdos con otras fuerzas políticas desde 1997, no es algo ajeno a la vida parlamentaria. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo presente como que el PRI va a traicionar a sus electores para negociar con Morena no refleja esta situación, dijo la presidenta de la Cámara de diputados, Dulce María Sauri, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la legisladora priísta dijo que tras estas declaraciones del presidente de la República se sintió como si al PRI lo hubiera besado el diablo además de sentirse como una Eva tentada por la serpiente, "y quiero decir que el PRI no es Eva, pero no estoy muy segura que la serpiente -que es el presidente AMLO en esta metáfora- no sea quien hizo el ofrecimiento".

Detalló que en esta legislatura que concluye el 30 de agosto, hubo reformas constitucionales donde Morena -aún con la casi mayoría calificada- tuvo que establecer acuerdos con las oposiciones para poderlas aprobar, como en el caso de la reforma para crear a la Guardia Nacional, en el caso de la Reforma Educativa, y en la de la prisión preventiva oficiosa, que se aprobó aún con la oposición de las y los legisladores priístas.

Respecto a los resultados que tuvo el PRI tras las elecciones del domingo, Dulce María Sauri reconoció que el Revolucionario Institucional sufrió una derrota en materia territorial aunque, dijo, presenta avances en la composición de la próxima legislatura. "Es decir, el PRI presenta cuentas con claroscuros", finalizó.