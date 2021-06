¿Tengo que pagar un karma?

Ana Paula Santamarina, Maestra y especialista en Reiki, Terapia Racional Emotiva y Conductual, Myofascial Energetic Release, Hipnoterapia, Meditación y Vipassana. Coach en técnicas de meditación, auto maestría, sanación y desarrollo espiritual como. Creadora de contenido en las plataformas de Insight Timer y YouTube.

La Ley Universal de Causa y Efecto

• Existen una serie de Leyes Interconectadas que rigen toda acción y existencia en el Universo. No te las puedes saltar, es imposible, al menos que pertenezcas a un plano más alto del plano donde fueron creadas.

• Ejemplos de alguna:

Ley de correspondencia o atracción.

Ley de causa y efecto.

Ley del olvido, etc.

Ley de causa y efecto y ley del karma:

• Es la Ley que indica que a toda acción hay una reacción, ley del karma La Ley del karma es aquella ley que ajusta el efecto a su causa, es decir, todo lo bueno o malo que hemos hecho en la vida nos traerá consecuencias buenas o malas en esta vida o en las siguientes. La Ley del karma es conocida en varias religiones como "justicia divina" y es inmutable.

¿Existe la reencarnación?

• La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad, en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo. Los gnósticos o cristianismo antiguo, sabían que la reencarnación existía, sin embargo su existencia fue negada en el segundo concilio de Constantinopla. Finalmente somos la suma de nuestro pasado. La Ley del olvido es una Ley Misericordiosa, nos volveríamos locos si recordáramos todo lo que vivimos.

¿Cómo pasan los traumas y los efectos de causas de una vida a otra?

• Los samskaras son experiencias profundas de esta y otras vidas que viajan en el alma y se van manifestando la vida actual al darse ciertas condiciones.

¿Hay manera de saltarme los efectos de lo que hice?

• Sí, pero se requiere de una Ley tan poderosa como la Ley de causa y efecto, por lo tanto solo puede venir de un Ser Divino. Nada puede ser corregido en el nivel que fue creado.

¿Cuál es el verdadero perdón?

• El que te das cuenta que no hay nada que perdonar, en donde hay aprendizaje, no hay culpa y te “sacudes el polvo”, no te estacionas

• Tecnología de punta espiritual para borrar causa, efecto, registro y recuerdo de nuestros errores.

• ¿Qué pasa si no corrijo mis errores? La rueda de la reencarnación.

• ¿Puedo pagar por adelantado? Si pero se necesita constancia, ejemplo del arco y la flecha.

• Viviendo la Espiritualidad en Acción. Si no se vive no sirve.

SOBRE EL CURSO “ESPIRITUALIDAD EN ACCIÓN”

• Duración: 13 semanas

• Fechas: inicia el 7 de junio / termina el 1 de septiembre

• Videos: 13 sesiones grabadas todos los lunes a las 8:00 PM CST

• Encuentros: 13 sesiones en vivo todos los miércoles a las 8:00 PM CST

• Inversión: 3 pagos de $800 mxn

• Inscripción en: www.espiritualidadenaccion.com

CONTENIDO DEL CURSO

• Durante las sesiones profundizamos en temas de distintas tradiciones como la Mente, los escalones de conciencia, las eras de la humanidad, la conexión con la Presencia “I AM”, entre otros. Cada semana incorporarás a tu vida diferentes prácticas como Meditaciones de Luz y Llama Violeta.