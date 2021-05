México ya tendría una alta inmunidad a COVID-19: Dra. Wong

La ausencia de una tercera ola de COVID-19 en México después de Semana Santa, sugiere que probablemente el porcentaje de inmunidad de la población a COVID-19 sea muy alto, señaló la doctora Rosa María Wong, infectóloga pediatra y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la experta explicó que esto podría ser tanto por la cantidad de personas que se contagiaron y enfermaron en los meses de diciembre, enero y febrero, como por toda la población que ya se vacunó, sobre todo porque empezamos con los grupos de alto riesgo "y estamos viendo el efecto que se vio en Inglaterra, Israel y Estados Unidos cuando llevaban el 25% de su población vacunada".

La doctora Wong recordó que la llamada inmunidad de rebaño se calculó en 75% de la población para SARS-CoV-2 y más allá de pensar en ella, es importante recordar que han surgido 4 variantes de preocupación identificadas en Gran Bretaña, India, Sudáfrica y Brasil, donde las primeras dos demostraron ser más transmisibles, mientras que las dos últimas mostraron que escapaban a los anticuerpos previos y disminuyen la efectividad de las vacunas.

Ante ello, la doctora Rosa María Wong recordó que simepre existe la posibilidad de que alguien se infecte de una variante que escape a las vacunas, aunque en una población con mayor inmunidad es posible que el virus no tenga tantas mutaciones, "y por lo tanto esperemos que no haya tantas variantes que pudieran escapar a los anticuerpos. Es algo que no podemos saber pero es una posibilidad", finalizó.