Marina Castañeda, autora y conferencista. Estudio en Harvard, Stanford y la École Normale Supérieure de París. Ha publicado más de 350 artículos sobre temas psicológicos y sociales. Su libro sobre la psicología de la homosexualidad ha sido publicado en Francia, Italia, Brasil, y Letonia. Autora también de, La nueva homosexualidad, Amores virtuales, Escuchar, El machismo ilustrado, Una vida homosexual.

TW: @castanedamarina // marinacastaneda.net

Jacqueline L´Hoist, defensora de derechos humanos. Conferencista nacional e internacional en temas de género y no discriminación. Fue Fundadora y presidenta del COPRED Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Recibió la medalla Por La Igualdad Y No Discriminación-2017 que da Asamblea Legislativa de la CDMX. Obtuvo el reconocimiento de “Love4All Awards Por La Política Pública Antidiscriminatoria” 2018

Twitter: @jacquie_LHoist // Facebook: Jacqueline L'Hoist // Instagram: Jacqueline.lhoist

HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA

Contexto:

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2004, designó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, en conmemoración al día en que se ELIMINÓ la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 14 años antes (1990)

• Este día es la expresión de respeto de una sociedad, en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, donde formemos un ambiente de respeto hacia las personas LGTTBI

ONU:

• México es el segundo país en AL con mayor índice de crímenes por homofobia —sólo superado por Brasil— (UNAM).

• Aunque no hay cifras actualizadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) han corroborado que de 1996 a 2015, en el país se registraron al menos mil 218 homicidios por homofobia, además, de que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian. (UNAM).

• La Ciudad de México es donde se comete en mayor medida este tipo de delitos (UNAM).

• Actualmente, 72 países continúan criminalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo y, en 45 de estas naciones, la ley se aplica tanto a mujeres como a hombres. (ONU)

• Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, provincias de Nigeria y Somalia castigan la homosexualidad con la PENA DE MUERTE

• Otros países como Afganistán, Brunei, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Mauritania aplican duras sanciones contra las relaciones homosexuales.

• En Sri Lanka, la condena por relaciones con personas del mismo sexo es castigada hasta con 10 años de prisión.

• PERO TAMBIÉN territorios en los que la homofobia y la criminalización van de la mano con sus tradiciones religiosas, han dado pasos importantes. En la India, por ejemplo, la Corte Suprema declaró legales todas las formas de sexo consensuado entre adultos.

• Angola y Pakistán, países conservadores, dieron pasos en la misma dirección.

• Una encuesta nacional realizada en Australia, por parte de investigadores de la Universidad de Queensland, sugiere que la homofobia estaría ligada a un bajo coeficiente intelectual.

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, México:

• 7 de cada 10 personas LGBTTTI han sufrido discriminación

• El 33% de mujeres y 41% de hombres encuestados no aceptarían a alguien trans en su casa

• 28 % de las personas no estarían de acuerdo con que su hijo o hija se casara con una persona del mismo sexo

• Chiapas es el estado donde la gente reporta más rechazo hacia la comunidad LGTBI

¿Qué es la homofobia?

• El psicólogo estadounidense George Weinberg, quien fijó el término en la década de 1970, definió la homofobia como "el miedo a estar incómodamente cerca de homosexuales".

• Por definición, la homofobia es la aversión hacia la homosexualidad o contra hombres o mujeres homosexuales.

• SIN EMBARGO, La homofobia cambia de significados, según el tiempo y el lugar; es un fenómeno social no es instintiva ni natural, ni universal, ni tampoco inevitable, es un hecho cultural, propio de ciertas sociedades en ciertas fases de su historia.

• Pero, también la homofobia es, de muchas maneras, un crimen no solo contra el amor, sino contra los valores en teoría más preciados por la sociedad. Estos prejuicios dañan no solo a las minorías discriminadas, sino a toda nuestra sociedad. Una sociedad manipulada por estereotipos, una sociedad contaminada por odios irracionales, es una sociedad enferma en la que todos PIERDEN.

• De hecho, en su libro de 1972 "Society and the Healthy Homosexual" ("La sociedad y el homosexual sano"), George Weinberg escribió: "Nunca consideraría que un paciente es sano si no ha superado su prejuicio contra la homosexualidad".

La escala de la homofobia

• Emmanuele A. Jannini, profesor de Endocrinología y Sexología Médica en la Universidad de Roma Tor Vergata, hizo un estudio que se publicó en la revista Journal of Sexual Medicine en 2015, donde aplicó una conocida escala para medir los posibles grados de homofobia entre 551 estudiantes universitarios italianos, y en los resultados, vinculó la homofobia con el psicoticismo (marcado potencialmente por la ira y la hostilidad), la existencia de mecanismos de defensa inmaduros (con tendencia a proyectar emociones) y una vinculación paterna temerosa (que lleva a una inseguridad inconsciente).

• Para este investigador la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia.

¿Por qué somos tan homofóbicos los mexicanos?

• Para empezar, todas esas ideas que se siguen manteniendo sobre la homosexualidad.

o Los homosexuales padecen supuestos desequilibrios hormonales,

o o fueron víctimas de abusos sexuales en la infancia,

o o constituyen un "tercer sexo" indeterminado, que no es ni masculino ni femenino,

o o tuvieron padres ausentes y madres excesivamente protectoras.

• Aunque la ciencia refutó esas explicaciones hace decenios, siguen prevaleciendo en la cultura popular mexicana, porque todas ellas siguen las rígidas y polarizadas definiciones de masculinidad y feminidad.

• Entonces, según esa opinión profundamente arraigada, los hombres y las mujeres no sólo son diferentes, sino también opuestos. Un hombre que tenga algún rasgo "femenino" es "poco hombre": Una mujer que hace un "trabajo de hombre", da muestras de demasiada independencia o hace frente a los hombres, es demasiado masculina, "hombruna".

• Los hombres "afeminados" y las mujeres "masculinas" coinciden perfectamente con la opinión popular de los homosexuales como hombres que no lo son "de verdad" y mujeres que no son del todo "femeninas".

• Pero la homofobia no tiene que ver sólo con la homosexualidad; tiene que ver también con lo que significa ser hombre o mujer. En la sociedad mexicana cualquier cosa que viole los estereotipos sexuales tradicionales resulta sancionada; en eso consiste el verdadero fundamento de la homofobia. Pero tiene consecuencias que van más allá del rechazo de la homosexualidad, porque también los heterosexuales se ven afectados por ella.

• Y es lógico: en una sociedad machista la masculinidad es el valor fundamental. De modo que la homofobia, lejos de referirse sólo a los homosexuales, afecta a todo que no encaje en los papeles sexuales tradicionales.

• Por todas esas razones, la homosexualidad plantea una grave amenaza a las ideas subyacentes a la sociedad mexicana. La homofobia sirve no sólo para discriminar a los homosexuales, sino también para mantener firmemente a todo –hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales en la misma medida- en su lugar.

¿Quién es más homofóbico?

• Los que más se preocupan y rechazan la homosexualidad de una persona son precisamente sus papás, quienes con más amor deberían aceptarlos. Sus prejuicios los hacen tratar de que se "curen", obligarlos a regresar al "buen camino" y hasta amenazarlos. Con esta actitud, los padres solo terminarán por perder a sus hijos. Irremediablemente.

El machismo y la homofobia

• MACHISMO Y HOMOFOBIA CAMINAN DE LA MANO y van dejando a su paso, sin piedad, mujeres violadas, agredidas o muertas, gays y lesbianas rechazados, atacados, asesinados.

• ¿QUÉ ES EL MACHISMO? El machismo es un conjunto de costumbres y actitudes que sostienen que el hombre es superior a la mujer. Sin embargo, no es necesario ser mujer para ser víctima del machismo, ni hombre para ser machista.

• “Desde pequeños se incuba en los hombres esa necesidad de demostrar que son hombres”. Gracias al “Mijo, no llores, demuestra que eres hombre”, se crean actitudes de género estereotipadas.

• El machismo tradicional, el que conocíamos de antes; inclusive en el cine mexicano, era más evidente. Ahora para mantener el control y el poder se han generado asimetrías ocultas en las costumbres cotidianas: es el machismo invisible.

Lecciones de una vida homosexual

• Primera, la mayoría de los pacientes homosexuales se sintieron poco comprendidos y poco respetados” por terapeutas heterosexuales.

• Segunda, “la homosexualidad es muy diferente entre hombres y mujeres”.

• Tercera, el clóset nunca se acaba. Especialmente en México, con la homofobia firmemente enraizada

• Cuarta, la mayor dificultad que enfrentan los homosexuales es la aceptación de la familia, especialmente de los padres.

• Quinta, lo más sano para los gays no siempre es salir del clóset, quizá, no para todos. Hay que prepararse, escoger el momento y saber hacerlo.

“El clóset nunca se acaba, por más que uno piense que está fuera de él." Marina Castañeda

La lucha LGBTI y sus logros

• A través de los años en más de 25 países se han establecido muchos cambios en lo político, social y jurídico, consolidando diferentes derechos para las personas no heterosexuales.

El matrimonio igualitario

• Argentina, Uruguay, México, Brasil y Colombia son los únicos países de América Latina que han legalizado el matrimonio de parejas homosexuales, con todas las condiciones legales que tienen los matrimonios convencionales.

• De igual manera, Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania, Sudáfrica, España, Inglaterra, Portugal y otras 12 naciones más han hecho lo propio.

Cambio de identidad

• El proceso de cambio de género o sexo es un proceso quirúrgico y psicológico que contempla el cambio físico. En la actualidad, Venezuela, Colombia, Uruguay, Bolivia y Perú permiten que la transformación también sea legal, con el cambio del nombre y género en los documentos de identidad de las personas LGBTI.

• Sin embargo, en Brasil y Argentina, este tipo de decretos han sido desaprobados o son procesos difíciles por lo riguroso de los exámenes y requisitos que truncan el derecho al trámite.

Igualdad en derechos patrimoniales

• Las garantías, protecciones legales en los matrimonios tras el fallecimiento y divorcio también son logros alcanzados en menos de 20 años por la comunidad LGBTI.

• Pero estos aún están condicionados dependiendo del país, por la diferencia entre permitir la unión civil (algunos derechos de cónyuges) o el matrimonio igualitario (derechos legítimos).

Adopción homoparental

• Uruguay, México, Canadá (el primer país en permitirlo en 1999) y algunos estados de EE.UU. han legalizado la adopción para personas unidas del mismo sexo.

• Asimismo, España, Holanda, Francia y otros permiten que las parejas no heterosexuales puedan tener hijos por medio de la adopción legal.

Protección a víctimas de discriminación

• En la actualidad, existen programas de atención social y judicial para el seguimiento de los casos de hostigamiento y asesinatos contra los homosexuales.

• Además hay coberturas de salud gratuitas para tratar enfermedades como el sida y la programas de integración laboral en distintas áreas.

Terapias de conversión

• El año pasado, el Congreso de la CDMX aprobó sanciones para erradicar las terapias de conversión sexual.