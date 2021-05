Crecimiento humano: ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿por qué ahora?

Dr. Enrique Tamés, Director de proyectos de Florecimiento Humano Tecnológico de Monterrey

• El primer paso para mejorar tu bienestar general es pensar en cómo va tu vida en distintos aspectos.



• Durante 6 años, hemos hablado de la Felicidad, y de su importancia en la vida de todos los seres humanos.

• Hemos hecho hincapié, que en lo que llevamos de este siglo, la ciencia nos ha hecho ver muchísimas cosas que antes no sabíamos de lo que nos hace ser felices: nos ha mostrado que lo que nos hace felices a los seres humanos, a todos, son cuestiones muy similares: las relaciones personales sanas y positivas, tener un propósito que nos guía, contar con buena salud, tener un entorno financiero estable (no mucho, sino estable), en pocas palabras, que la felicidad no es un fin, es el trayecto y lo que nos acompaña en este trayecto.

• Es como un meme que vi el otro día:

o “Happy ending?

o There are no happy endings!

o Endings are the saddest part,

o So just give me a happy middle

o And a very happy start.”

• Ahora bien, en estos años estamos viendo un viraje interesante en los estudios acerca del bienestar y la felicidad para abarcar una dimensión más integral del complejo acontecer humano. ¿Por qué es esto? Porque los mismos estudios que muestran la importancia de tener vidas felices, también muestran que hay otras experiencias que no tienen que ver con las felicidad, que a veces inclusive van en sentido contrario a la felicidad y al bienestar, y que resultan igual de importantes para llevar una vida plena.

• Experiencias de las cuales también aprendemos y a la larga nos ayudan a tener vidas más satisfechas y sí, felices. Por decirlo de manera simple: a veces la felicidad genera más felicidad, pero a veces no; y a veces el camino a vidas más felices está lleno de momentos que no son de felicidad. Cuántos momentos inclusive de tristeza nos llevan en el mediano o largo plazo a tener vidas más plenas… En un momento tocaremos con algo más de detalle la metáfora de las plantas, pero piensen, Martha, Rebeca: para que una planta de muy buenos frutos es necesario que pase por cierto “estrés hídrico” (como la vid, para hacer buen vino), porque así se concentra el azúcar, es decir, la energía en el fruto, y eso es bueno!

Algunos ejemplos de cómo la felicidad es parte de un ramillete:

• A veces estar satisfecho es más importante que estar feliz. (haber cumplido con el deber…)

• A veces entender y aceptar que las cosas son como son es más importante que ser feliz por como pasan.

• Hacer algo porque es bueno, aunque traiga un poco de incomodidad, inclusive de dolor.

• Renunciar a la felicidad a corto plazo con la posibilidad de recibir algo mejor en el largo plazo…

• Así, se va conformando una experiencia mucho más rica y profunda de lo que ahora muchos estudiosos llaman “FLORECIMIENTO HUMANO”. Mucho más común en inglés “Human Flourishing”, pero ya nos iremos acostumbrando. Y la analogía con la planta es muy buena, porque el crecimiento humano es idéntico al de la planta en cuanto a las cosas buenas que trae la vida: no pueden ser puras cosas buenas, porque si son puras cosas buenas, éstas se convierten en malas: Si el agua para la planta, es mucha agua, se ahoga, si el sol, es mucho sol, se quema. Por eso las noches, para que la planta descanse del sol. Por eso el agua se combina con la tierra, no va sola, porque en su conjunto con la tierra van los nutrientes: Potasio, fósforo, azufre, calcio, hierro, magnesio, etc.

• Y estos ingredientes, en los estudios de Florecimiento Humano, comienzan a tener nombres: Vivir una vida satisfecha, con propósito, actuando con bien, procurando a los demás, cuidando nuestra salud, la salud de la sociedad y la del planeta, etc.

TEST, ¿QUÉ TANTO ESTÁS FLORECIENDO?

Tyler VanderWeele

Director del programa de Florecimiento Humano de la Universidad de Harvard.

La media en EUA antes de la pandemia era 70.

La media durante la pandemia es 65.

1. ¿Qué grado de satisfacción tienes con la vida en general en estos días?

2. ¿Qué tan feliz te sientes habitualmente?

3. En general, ¿cómo calificarías tu salud física?

4. ¿Cómo calificarías tu salud mental en general?

5. En general, ¿hasta qué punto crees que las cosas que haces en la vida valen la pena?

6. Entiendo mi propósito en la vida.

7. Actúo siempre para promover el bien en todas las circunstancias, incluso en situaciones difíciles y desafiantes.

8. Soy capaz siempre de renunciar a algo de felicidad ahora para obtener una mayor felicidad más adelante.

9. Estoy contento con mis amistades y relaciones.

10. Mis relaciones son tan satisfactorias como me gustaría que fueran.

Conclusión.

El Florecimiento Humano es un concepto que engloba muchas características de una vida plena, a la que tenemos derecho todos los seres humanos, de modo que es nuestra obligación, de todos, poner nuestro grano de arena. Promover las condiciones para ser más felices seguirá siendo una encomienda central, pero ahora la fórmula será mucho más rica, y por tanto compleja, ya que el bien-estar es:

- Integral (cuerpo, mente, espíritu, comunidad)

- Incluyente (cultura de la inclusión)

- Promotor de una cultura filantrópica

- Cuidado de nuestro entorno físico (ODS de la ONU)