En Colombia no cesan las noches de violencia: Martha Maya

En Colombia no cesan las noches de violencia, llevamos un año acumulando situaciones complejas y con la fuerza pública por abuso policial, lo que ha llevado a la gente a las calles, afirma la directora para América Latina del Instituto para las Transiciones Integrales, Martha Maya.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la especialista señala “necesitamos que líderes políticos asuman el control y el dialogo, pues la falta de empatía deja mal parado al Presidente”.

Detalla que la violencia que ocurre en Colombia es resultado de un problema complejo que involucra además de las decisiones y reformas de gobierno la violencia policial en un paro que comenzó en 2019 y se recrudeció con la manifestación del 28 de abril, pues aunque las manifestaciones anteriores eran pacíficas, ahora se han vuelto violentas.

Desde noviembre señala se han acumulado las peticiones de distintas asociaciones por la reforma tributaria y las decisiones de que no han encontrado espacio de diálogo nacional que en 2020 no concluyeron debido a la pandemia y ahora el gobierno no da respuesta.

Con la marcha de 28 de abril salió a la luz el hambre, el problema de la economía y todo lo que ha afectado al país. “Hoy amanecemos muy golpeados no han cesado las noches de violencia se calman en unos lados y recrudecen en otros, es complejo hacer un balance cada día considerando lo que ocurre en diversos lugares por la noche”, detalla.

La defensora de derechos humanos denuncia que los bloqueos de ingreso a las ciudades y barrios ha afectado de tal manera que algunas ciudades se han quedado sin medicamentos y sin oxígeno.

Señala que el liderazgo en las manifestaciones no es claro y ha abierto la puerta a acciones de vandalismo ante un nivel muy bajo de contención de las policía, que se remite al abuso de fuerza y poder, “abusos policiales gravísimos han sido documentados por la comunidad internacional, se ha visibilizado”, por lo que demanda “que el gobierno responda por ello”.

Martha Maya señala que reitera que las marchas pacíficas de día de noche pierden el control de las que responsabiliza a la ciudadanía, pero sobre todo al gobierno por la crisis institucional, falta de orden público y diálogo.