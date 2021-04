¿Por qué las relaciones románticas no llenarán tu vacío?

Sean Grover, psicoterapeuta, orador y escritor con más 25 años de experiencia trabajando con niños y adultos. Dirige una de las mayores prácticas de terapia grupal en los EU. Ha sido entrevistado y citado para medios como: The Economist, The Wall Street Journal, Newsweek, The Washington Post, ABC News, NBC News sobre temas de relaciones entre padres e hijos. Autor del libro “When kids call the shots”. También es autor de un blog para Psychology Today, con más de 4 millones de lectores

Ese sentimiento de vacío en una relación muchas veces es causado por heridas no resueltas del pasado y definitivamente no lo puede llenar una pareja romántica.

Cuando las personas esperan que una relación satisfaga todas sus necesidades emocionales, cometen tres errores comunes:

confundir los problemas de relación con los problemas propios

tener expectativas poco realistas

necesitar una validación constante.

Tener cuidado con estos problemas comunes puede ayudar a cultivar relaciones más saludables.

• El secreto de las relaciones románticas felices es sencillo: empieza por ser feliz solo.

• Puedes ver esto como una simplificación excesiva, pero he pasado más de 25 años como psicoterapeuta de grupo., estudiando cómo las personas manejan sus sentimientos en las relaciones y explorando estilos de comunicación. Puedo asegurarte esto: nada predice la desaparición de una relación más rápido que depender únicamente de tu pareja para llenar la sensación de vacío que sientes por dentro.

¿Qué causa un sentimiento de vacío en las relaciones románticas?

• El "vacío" es un síntoma de dolor no resuelto. Por ejemplo, en algún lugar de tus relaciones pasadas, una herida emocional quedó sin curar. Estas heridas suelen ser causadas por alguien íntimamente cercano, como un padre, un hermano, un amigo o una pareja.

• El delicado proceso de comprender la fuente de tal dolor es un desafío. Mucha gente lo niega y busca “soluciones”, o sea, un socio que lo haga desaparecer. La expectativa de que una pareja romántica llene el vacío que sientes puede darte un emocionante período de luna de miel, pero la relación no durará a largo plazo.

• Para desempacar ese sentimiento de vacío empieza con la exploración del dolor no resuelto, investigando qué parte de tu historia necesita niveles más profundos de comprensión y trabajando para curarte a sí mismo. En definitiva, esta es la preparación ideal para cualquier relación romántica sana.

Errores comunes de las "soluciones"

• Aquí hay errores comunes que muchas personas cometen cuando esperan que una relación romántica satisfaga todas sus necesidades:

1. Confundir "problemas de relación" con "problemas personales".

• Si sufres de ansiedad o depresión, una nueva relación romántica puede hacer que esos síntomas entren en letargo, pero esos sentimientos eventualmente resurgirán. Como una casa construida sobre una base defectuosa, cuando una persona en una relación ignora sus problemas emocionales, la relación será inestable. Quizás uno de los errores más comunes en las relaciones románticas es culpar a la pareja por problemas personales, o sea, problemas que existían antes de que comenzara la relación.

• Por ejemplo, muchas personas permanecen en relaciones poco saludables PORQUE NO PUEDEN TOLERAR ESTAR SOLAS. Para ellos, la soledad es una prueba de que no son bueno. Pero en lugar de dedicar tiempo a comprender cómo ser una mejor compañía para ellos mismos, buscan consuelo en los demás y se aferran a ellos en busca de alivio. Esto explica por qué muchas personas pueden permanecer en relaciones poco saludables (incluso sabiendo que merecen algo mejor).

2. Pesar a tu pareja con expectativas EXCESIVAS.

• Traemos nuestras necesidades infantiles no satisfechas a nuestras relaciones románticas. Con frecuencia, esperamos que un nuevo amor satisfaga esas necesidades. Como un niño pequeño que pide atención y amor, podemos exigirle a nuestra pareja que nos dé toda la atención y el amor que nuestros padres no dieron. Esto supone una carga excesiva para la pareja. Con expectativas tan altas, tu pareja empezará a sentirse agobiada y abrumada por tu necesidad. Pronto sienten que nunca podrán satisfacerte, no importa cuánto se esfuercen.

3. Una necesidad crónica de validación fomenta una dependencia malsana.

• Es natural que las personas en relaciones románticas busquen la validación de los demás. Todos queremos sentirnos comprendidos por quienes nos rodean. Sin embargo, una necesidad crónica de validación es sintomática de poner demasiado de tu autoestima en una relación. Como escribe el defensor de la paz budista Daisaku Ikeda, "Nadie define tu autoestima excepto tú".

• Una necesidad interminable de validación eventualmente agobiará a tu pareja y agotará la alegría de cualquier relación romántica. Si realmente quieres ser bendecido con una relación romántica saludable, empieza por bendecirte a ti mismo.