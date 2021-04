Do's and don'ts del dinero en la pareja

Meghaan Lurtz, escritora, investigadora y educadora en psicología financiera. Es profesora e investigadora en varias universidades, como la Universidad Estatal de Kansas y la Universidad de Columbia. Su investigación y experiencia se han publicado en el Journal of Financial Planning, Journal of Consumer Affairs, Financial Planning Review, Wall Street Journal, BBC, Million Dollar Roundtable y New York Magazine. Meghaan es ex presidente y actual miembro de la junta de la Asociación de Terapia Financiera y el Instituto de Psicología Financiera de Europa. // TW: @MeghaanL

1. No pospongas las conversaciones de dinero, ni dejes que se prolonguen.

2. Ten una "noche de cita de dinero", un tiempo reservado que funcione para que ambos hablen sobre su situación financiera.

Background: el dinero es un tema muy estresante. Así que esperamos para hablar de ello hasta que estamos tan estresados que explotamos. O lo traemos a colación una y otra vez, y una y otra vez. Es mejor establecer una hora y un lugar especiales para tener estas conversaciones. Puede dar un poco de miedo al principio, pero se vuelve más fácil con el tiempo.

3. No asumas que tu pareja comprende tus razones, motivaciones o valores sobre el dinero.

4. Dediquen algún tiempo a preguntarse unos a otros sobre lo que creen, piensan y valoran en lo que respecta al dinero y de dónde provienen esas creencias, pensamientos y valores.

Background: Cada uno de nosotros está socializado sobre el dinero de diferentes maneras según cómo crecimos (ricos o pobres o en algún punto intermedio), nuestro género (los niños y las niñas reciben diferentes mensajes sobre el dinero todo el tiempo), nuestra familia (cómo crecieron nuestros padres). A menudo no nos tomamos el tiempo para pensar en estas cosas como individuos, y mucho menos en cómo puede ser diferente para otra persona, pero sabiendo estas cosas sobre nosotros y nuestra pareja, aunque es posible que no podamos cambiar ciertas creencias, al menos podemos comprender por qué una persona puede hacer o creer algo en lugar de simplemente enojarse o sentirse confundido.

5. No asumas que solo hay UNA respuesta correcta.

6. Busca respuestas que se ajusten a ambos miembros de la pareja.

Background: Dado que cada persona es tan diferente, tiene mucho sentido que cada uno tenga su propia respuesta "correcta". Sin embargo, a veces esto puede ocurrir a expensas del otro. Fíjate o céntrate en objetivos de pareja, no solo en salirse con la tuya.

7. No se etiquetes a ti mismo ni a tu pareja como el "malo" con el dinero.

8. Busquen y discutan lo que encuentren valioso en el otro cuando se trata de dinero.

Background: Puede ser cierto que un miembro de la pareja parezca estar mejor o más cómodo con el presupuesto o planificando las decisiones de gastos. Sin embargo, esto no significa que la otra persona sea mala ni que no ceda de otras formas a la relación. Un ahorrador / presupuestario puede necesitar a alguien a quien no le importe derrochar de vez en cuando para que le ayude a mantener el hecho de que tú disfrutas del dinero. Ambos, aportan beneficios a la pareja, es mejor enfocarse en los beneficios y apreciar las fortalezas que pelear por etiquetas que probablemente sean solo una verdad a medias o que no articulen completamente el panorama general.

9. No intentes resolver todo por tu cuenta todo el tiempo.

10. Trabaja con un profesional financiero que pueda ayudarte y aliviar parte de la carga técnica.

Background: Las finanzas personales no son ciencia extraña. La gente sabe que necesita ahorrar. Sin embargo, aun sabiendo que lo necesitan, no lo hacen. Esto se debe a que el "cómo" gastar menos es más personal e individualizado de lo que uno podría imaginar. Trabajar con un profesional puede aliviar parte de esa carga, de la misma manera que trabajamos con otros profesionales todo el tiempo: abogados, médicos, arquitectos.

11. No mientas; directamente ni por omisión

12. Di la verdad y trata de mantener un diálogo abierto, tal vez durante las noches de citas de dinero, para discutir las finanzas.

Background: la infidelidad financiera es algo real. Las personas sienten vergüenza, miedo, estrés por el dinero y, por eso, creen que esconderlo de su pareja es mejor que discutirlo. Sin embargo, esto puede causar problemas en otras áreas de la relación y una desconfianza generalizada si el otro se entera, lo que puede ser difícil de superar o agravar el problema para todas las partes involucradas.