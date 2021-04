Mayoría del TEPJF votó por cancelar registro de Salgado: Otálora

En Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación votó se votó 6 de 7 por cancelar registro de candidatura de Félix Salgado, debido a la falta de presentación de informes de precampaña establecido desde 2014, señala la magistrada, Janine Otálora quien detalló las resoluciones tomadas ayer.

La magistrada compartió en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que fueron tres las resoluciones dadas por el Tribunal, las dos primeras, la resolución de no devolver las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón de Morena por a la contienda por Guerrero y Michoacán, respectivamente y la no sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Señaló que fue una votación dividida, “en el caso de Félix Salgado se votó 6 de 7 por confirmar la cancelación del registro de esta candidatura”, en el caso de Raúl Morón fue de 5 a 2, la razón de esta determinación dijo fue porque no presentar sus informes de precampaña una obligación establecida desde 2014, cuya finalidad dijo es que el INE pueda fiscalizar no sólo el dinero que entra a las campañas, sino también en qué se gasta y cómo se gasta, un tema de transparencia y rendición de cuentas.

Reconoció que la norma ha tenido interpretaciones más flexibles, pues si se presenta el informe de manera extemporánea, se puede aplicar una sanción menor o multa; el problema es cuando se presenta demasiado tarde que el Instituto no puede fiscalizar, o bien que no se presenta. En este caso, dijo los informes fueron presentados el 22 de marzo, mes y medio después de lo estipulado por lo que el INE no tuvo tiempo de fiscalizar.

En cuanto a la sobrerrepresentación, la magistrada detalla que la Constitución establece que no se puede rebasar en más de 8% la votación que tuvo un partido en la jornada electoral, regla que busca la representación proporcional entre las diversas fuerzas políticas.

Señala que lo que ha pasado en 2018 es que hay una fuerza mayoritaria que tiene más del 8%, el partido mayoritario se encuentra con una sobrerrepresentación de cerca del 20%.

Por lo que detalla que el INE sin modificar la Ley adopta reglas de manera que no se pueda sobre pasar este 8% y se tenga una Cámara conforme a lo que la ciudadanía votó, estos lineamientos dijo fueron aprobados por unanimidad.

Señaló que la democracia es respetar las reglas de juego en una contienda y si no se respetan no hay certeza en los procesos democráticos.

Y aunque en este 2021 se han dado muchas impugnaciones por conflictos al interior de los partidos y los magistrados continúan trabajando a distancia, el Tribunal se encuentra listo para las batallas por venir y fallar a favor de la ley.