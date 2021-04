"No sorprendería igual que Ancira, Lozoya lograra acuerdo reparatorio"

Fiscalía y gobierno están en una encrucijada, Lozoya no ha presentado pruebas, el caso fue pateado a julio, no tendría el criterio de oportunidad, pero con lo que pasó con Ancira en una de esas nos sorprenden con un acuerdo reparatorio, así lo señaló el periodista y autor de “Lozoya, el traidor”, Mario Maldonado.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Maldonado comentó que luego del show de la llegada de Emilio Lozoya de quien nunca se vio una foto, pero sí se supo de una celebración en su casa con aquellos vinos caros a los que está acostumbrado.

Y aunque no duda que duerma bien, sostiene que su caso reventará en unos meses, pues fue ‘pateado’ hasta julio término de presentación de pruebas.

El autor comparte su libro “Lozoya, el traidor” en el que da detalles sobre la vida y obra del ex director de Pemex, quien señala llevó a extremo la corrupción y los funcionarios y secretarios son parte de esta lamentable historia del delito en México.

Mario detalla que Emilio Lozoya es un hombre nacido en buena cuna, y recuerda a su padre, quien fue secretario de estado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El joven Lozoya señala tuvo formación en extranjero, maestrías y doctorado con el fin de enriquecerse a manos llenas y llegan al límite de la corrupción las extorsiones y como político de alto lujo, quien se casó con una heredera Alemana.

El periodista sostiene que durante los primeros tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto fue cuando se dieron los actos de corrupción por la llamada nueva generación de priistas y aunque Lozoya no estaba ligado al grupo Atlacomulco, que heredaría Peña Nieto, fue durante su sexenio y la colaboración de los gobernadores, que terminaron siendo peor de corruptos que los del viejo PRI.

Detalla que cuando Lozoya fue director de Pemex realizó compras extraordinarias de aviones, inmuebles, arte, y retrata no solo al personaje sino a lo que lo rodeo el sexenio pasado, uno de los más corruptos en la historia de México.

Por lo que asegura, “su historia es como para guion de película por todo lo que sucede durante esos tres años y la persecución tras el destape de Odebrecht, su escape y la traición que sufre para ser entregado".

Mario señala que el caso de Emilio ha sido un desastre como se ha tratado legalmente, luego de haber denunciado a más de 70 personas, entre ellos a tres ex presidentes, “una denuncia exagerada por decir lo menos”, pues afirma que los dichos has que sustentarlos con pruebas y estas no han sido presentadas por la defensa,

“Engañó a las autoridades mexicanas, el Presidente hace suya la denuncia y exhibe toda la trama de corrupción y le sirve para legitimar acciones de su gobierno como el rescate de Pemex”.

Por ello afirma Mario la Fiscalía y el gobierno están en una encrucijada, y aunque señala que Lozoya “no tendría el criterio de oportunidad, con lo que pasó con Ancira, en una de esas nos sorprenden con un acuerdo reparatorio” tirando la cruzada anticorrupción de AMLO.

Y aunque asegura que “la corrupción se toleraba más que ahora”, era como decía peña nieto una forma de vivir de los funcionarios ´públicos y políticos, además de muchas otras personas que se beneficiaron de Pemex, ahora traicionan a Lozoya, lo dejan solo en las investigaciones y un ejemplo de que no hay pruebas es el intento de judicializar el caso de Videgaray que fue desechado por un juez al no estar bien integrado.

Por lo que Mario Maldonado afirma “este gobierno tendrá que resolver el caso para bien o para mal”, pues los tiempos legales no dan para más, esto se debió haber acabado en enero.