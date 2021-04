Sanjuana Martínez sigue usando a Notimex para atacar a periodistas: Grecko

Luego de mi artículo en The Washington Post, donde señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador le da a la situación en Notimex el mismo trato que Enrique Peña Nieto dio al Caso Pegasus, surgió un supuesto desmentido que no aporta ningún elemento para ello y además me insultaron y me llamaron antiético cuando en realidad esta es la primera vez que alguien tiene una objeción ante mi trabajo, señaló el periodista Témoris Grecko en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista dijo no entender por qué el presidente López Obrador reacciona de la misma manera cuando no es asunto suyo, "es Sanjuana Martínez utilizando a Notimex por sus problemas personales, intereses y fobias", externó.

También recordó la crítica que recientemente hizo el propio AMLO contra Artículo 19 y puso el tema del financiamiento de organizaciones extranjeras como si fuera un tipo de complot internacional, cuando esto ocurre desde los años 60 cuando el PRI no quería mostrar que existían violaciones a los DDHH, corrupción, desapariciones, etc. "En aquel momento al presidente no le pareció mal, le pareció bien que esos grupos hicieran ese trabajo (...) pero una cosa es ver las cosas como oposición y otra desde el poder".