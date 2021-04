Sí te ofrecen algo ilegal, no puede ser un producto válido: Dr. Macías

Luego de que el laboratorio Pfizer diera a conocer la venta de vacunas apócrifas en México, el doctor Alejandro Macías aseguró que “ya se habían tardado”, refiriéndose a la entrada del crimen organizado en la vacunación y afirmó que “sí te ofrecen algo ilegal, no puede ser un producto válido”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el inmunólogo e investigador del SNI, dijo que esta gente “no quiere matarte, solo sacarte el dinero”, pues si el costo de estos productos es de mil dólares, resulta mejor ir a Estados Unidos a aplicársela, señaló.

Comentó que Cofepris debería acelerar para dar a una o dos vacunas un registro sanitario definitivo para tener un mercado privado legítimo y detener un mercado negro que puede durar años.

Con respecto a contagio en India, dijo que viene lo peor, “estamos por ver una verdadera hecatombe en la India”, no había entrado la pandemia con fuerza y esta dijo, no deja títere sin cabeza en poblaciones no vacunadas, “la única salida es la vacunación”, por ello dijo es importante hacerlo entender en el orden nacional e internacional.

En relación a los repuntes en México dijo que hay regiones que estuvieron muy castigadas por lo hay cierta inmunidad, pero en regiones lejanas ahora podría afectar. Afirmó que con las dosis que van llegando en pocos meses se verá la ayuda a que vaya llegando la inmunidad de rebaño.

Finalmente el doctor Macías afirmó que es un despropósito dividir a los médicos para vacunación entre los que atienden y los que no a pacientes COVID-19 para su vacunación, pues sostuvo que la mayoría de estos médicos particulares no son de élite y reciben constantemente pacientes contagiados, por lo que suplicó a las autoridades que vean lo que se siente estar en estos servicios y les den pronto un respiro.