Reconoce Salud 248 mil muertos más por COVID: Nayeli Roldán

La Secretaría de Salud reconoció oficialmente el exceso de mortalidad de 248 mil personas adicionales al registro COVID-19, así lo sostiene la periodista de Animal Político, Nallely Roldán en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La periodista compartió que el número de fallecimientos estadísticamente es similar cada año a excepción de los años en que hay una guerra o en este caso la pandemia; por lo que además de los fallecimientos por la pandemia, hay un número de muertes adicionales y son conocidos como exceso de mortalidad, hasta el 6 de marzo se contabilizan 444 mil personas fallecidas, con nombre y apellido.

El impacto es importante pues señala que además de la estadística de las autoridades de Salud hay otras personas fallecidas, en el caso de los fallecimientos del exceso de mortalidad, muchos de ellos no tuvieron la prueba o diagnóstico de COVID-19.

Además de los confirmados por COVID, hay 248 mil más por diferentes causas, entre ellos los no confirmados por COVID y otro tipo de fallecimientos, otras por reconversión de hospitales, algunas tenían operación programada y no pudieron ser atendidos, personas que no tuvieron una atención adecuada y aquellos que por instrucción de la Secretaría de Salud permanecieron en sus casas hasta para evitar el contagio. Cuando un paciente presentaba insuficiencia respiratoria la instrucción que luego cambió.

Adicional a ello, señala Nallely la precariedad de los sistemas de salud al inicio de la pandemia como causales de este exceso de mortalidad.