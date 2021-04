Esperaría que el Tribunal confirme la decisión del INE: Pedro Salazar

Yo esperaría que lo que haga el Tribunal sea confirmar la decisión del INE y que estas personas no sean candidatos, esto de manera congruente, pero”habrá que ver porque el Tribunal a veces da sorpresas, así lo declaró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco,

El doctor Salazar sostuvo "yo no me atrevo nunca a anticipar decisiones de ese Tribunal, pero a la luz de lo que vemos debería a de confirmar la decisión del INE y a su propia decisión anterior”, respecto al retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por Morena.

Salazar recordó que las campañas están en proceso y en materia electoral los plazos no se suspenden, por lo que es necesario definir las candidaturas en donde aún no las hay.

Por lo que de darse fallo negativo a las candidaturas señaladas, los partidos tendrán que designar otros candidatos para contender, el partido no se queda fuera de la contienda, pero tendrá que ser con una persona distinta a no con éstas personas que inclumplieron la ley al no presentar sus informes de precampañas, detalló.

Si el tribunal confirma la decisión Morena puede estar y contender y ganar las elecciones en estos estados, pero con otros candidatos. No se está excluyendo al partido Morena ni en Guerrero ni en Michoacán.

Respecto a los señalamientos del Presidente por desintegrar al INE, dijo que son delicados y desafortunados, pues el INE es una institución que tiene mucho aprecio por los mexicanos según encuestas y reconocimiento a nivel internacional por la capacidad para dar respuesta a temas tan complejos como la fiscalización, construida después de muchas gestas para contar con un árbitro que reguló las elecciones que llevaron a ganar al Presidente.

Y reiteró “no sabemos qué va a hacer el Tribunal Electoral, supongo que va a confirmar la decisión del INE”, espera que sea pronta la decisión del Tribunal para que los candidatos no tengan el alegato de inequidad por tener menos tiempo para sus candidaturas.

Finalmente el doctor Pedro Salazar dijo que "fue muy grave lo que hizo el señor Salgado Macedonio, muy grave lo dijo", por lo que enfatizó “llamado a la violencia no, si queremos vivir en una democracia", concluyó.