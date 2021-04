No estamos ejerciendo ningún tipo de presión al INE: Mario Delgado

Queremos que regresen las candidaturas de Guerrero y Michoacán, donde hay una intención de voto muy clara, no estamos haciendo ningún tipo de presión, así lo afirmó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien desde ayer encabeza con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón una manifestación a las puertas del INE.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Delgado afirmó que su presencia en el INE busca asegurar que no caigan en la tentación de “una medida desproporcionada como ya lo hicieron una vez” con lo que puede quitarle a la gente del derecho de voto, “notamos mucho sesgo contra los candidatos de Morena y eso no debe pasar” señaló; esto luego de que el Tribunal pidió una valoración de hechos.

Al respecto, detalló que fueron solo cuatro y seis publicaciones en Facebook; cuatro de Raúl Morones y seis de Félix Salgado que no rebasan los 15 mil pesos en total y 14 lonas de Morones, por las que dijo decidieron quítarles las candidaturas.

Luego de un domingo intenso de protesta a las puertas del INE, el afirmó que no se ha hecho ningún tipo de bloqueo ni se hará porque aseguró “este es un movimiento pacífico, “no estamos haciendo ningún tipo de presión”.

Reiteró que fueron 101 mil aspirantes a cargos locales y más de 12 500 aspirantes a diputados por Morena; si a todos ellos les hubieran tenido carácter de precandidatos el INE hubiera tenido que darles una clave de acceso para que ellos reportaran su agenda y gastos de precampaña; pero aseguró que “el INE nunca abrió las claves para monitorear las precampañas”.

A los dichos del Salgado Macedonio de “no habrá elecciones en Guerrero” si no le devuelven la candidatura, el líder de Morena dijo que no es una amenaza, solo un recordatorio a las autoridades electorales de que la gente en Guerrero no es fácil.