Morena podría ganar 9 o 10 gubernaturas en este momento: Roy Campos

Morena podría ganar en este momento entre 9 y 10 gubernaturas, pues de las 15 que están en juego podría no llevarse Baja California Sur, Querétaro y Chihuahua donde el PAN va arriba, tampoco San Luis Potosí y Nuevo León donde Morena va en tercer lugar y aún se podría cerrar la oportunidad para ellos en Campeche, Sonora y Sinaloa, explicó Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, también señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a este arranque de campañas con su mejor nivel de popularidad en dos meses, tras superar el retroceso que tuvo en meses pasados por la falta de vacunas y el feminismo, "simplemente controlando la agenda, metiéndose a debate por las reforma de Electricidad, de Hidrocarburos, por el INE, los metió a debates nuevamente en esta narrativa de buenos contra malos, por tantas noticias de vacunación que dan la idea de que ya es para todos y en todos los lugares lo cual tampoco es cierto", explicó.

Sin embargo, Roy Campos aclaró que el aumento de la popularidad del presidente López Obrador no siempre beneficia a Morena en elecciones locales y sin embargo el Jefe del Ejecutivo es el único activo que tiene el partido, "ya que no puede hablar de logros en seguridad y crecimiento económico, más que repetir el discurso de AMLO: castigo a corruptos, el 'no somos iguales', la 4T, etc.".