Personas que ya tuvieron COVID-19 se deben vacunar: Dra. Lemus-Martin

Las personas que ya tuvieron COVID-19 se deben vacunar, los anticuerpos disminuyen e incluso desaparecen, así lo afirmó la doctora en biología molecular y celular de la Universidad de Oxford, Roselyn Lemus-Martin en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Tras las declaraciones del Presidente López Obrador, quien aseguró que no se vacunará porque así lo determinaron sus médicos luego de haber padecido la enfermedad, la doctora Lemus-Martin asegura que aunque hayamos tenido la enfermedad y desarrollemos anticuerpos estos pueden disminuir en determinado periodo de tiempo, no ser totalmente neutralizadores; disminuyen e incluso desaparecen entre 20 y 180 días.

Detalló que los anticuerpos que inhiben con la vacunación son todavía mucho mayores, de otra forma la persona está vulnerable. Lo que no se puede hacer es vacunar a una persona que ha tenido la infección hace 20 días o que todavía la tiene activa o que no ha pasado veinte días de que tuvo los síntomas, pero el Presidente no está en ese caso y se puede vacunar sin problema afirmó la especialista.

Quien ha tenido la enfermedad y se vacuna con la primera dosis logra mayor inmunidad que quien no se ha infectado, aun así es recomendable la vacunación, si no se ha enfermado es necesario que se ponga la vacuna, afirma la especialista.

Quienes ya tuvieron COVID-19 se deben vacunar, tendrán mayor inmunidad si se vacunan para evitar una posible reinfección, sobre todo de las nuevas cepas, agregó.

Finalmente recordó que con aún con la vacuna nos vamos a enfermar, nos va a seguir dando la enfermedad asintomática o con signos más leves, la vacuna protege contra hospitalización y muerte, aseguró.