Al exigir vacuna fuimos amedrentados por SSC y Marina: Dra. Aguilar

Fuimos amedrentados por Secretaría de Seguridad Ciudadana y Marina para retirarnos, así lo señaló la médico cirujano Catherine Aguilar, quien estuvo presente en las instalaciones de la Escuela Naval Militar, en donde se llevó a cabo la vacunación para personal médico del sector salud.

En entrevista para “Así las Cosas” con Ibeth Parga, la médico detalla que fue por mensajes a través de grupos de whatsapp que los médicos y personal de salud de hospitales y clínicas particulares se dieron cita en las instalaciones de la Escuela Naval Militar para recibir la vacuna contra COVID-19.

De hecho, señala algunos de sus compañeros fueron vacunados luego de que se atendiera al personal de salud de sector público debido a un excedente del inmunológico; sin embargo, señala que en su caso permaneció en fila de espera de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde sin poder tener acceso a la vacuna.

Catherine refiere que personal de programa correcaminos incluso entregó el formato de vacunación y un funcionario identificado como Mario Javier Palacio Domínguez presuntamente trabajador de la Secretaría de Gobernación afirmó que él les tomaría sus solicitudes, pero jamás regresó.

La médico afirma que el personal del sector privado tiene forma de demostrar que han sido útiles en esta pandemia, pues asegura han recibido pacientes a los que se les ha negado la atención en el sector público, por lo que exige sean inmunizados.

Asegura que la desesperación y la falta de un organismo que les defienda, pues no cuentan con un sindicato y si intentan organizarse son amedrentados con retirarles su trabajo, llevó a sus colegas a cerrar el Eje 3, pues afirma las autoridades de Salud no tienen un padrón del personal médico y no les da una fecha para ser vacunados.