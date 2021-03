"Meterse con la independencia judicial, camino extemadamente peligroso"

El ministro en retiro, José Ramón Cossío compartió en el entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que por sexta ocasión es mencionado por el Presidente López Obrador en sus conferencias, esta vez en el contexto de la suspensión que el juez Gómez Fierro otorgó a dos demandas de empresas de la industria eléctrica contra las reforma a la Ley eléctrica recientemente aprobadas.

El ministro en retiro aclaró: “Yo no he trabajado para Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, porque luego también el presidente se ha confundido con Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, es decir toma como categorías generales y las va usando”.

Como segunda aclaración, dijo “no estoy llevando amparo de la industria eléctrica, quiero dejarlo en claro, al revés, yo estoy participando en un arbitraje que tiene que ver con eso pero es un arbitraje y es una cuestión de neutralidad”.

Y señaló que lo que hoy ocurre “es un distractor general para no atender el problema verdaderamente importante que es la independencia de jueces y magistrados federales y en particular en este momento del juez Gómez Fierro por el otorgamiento de la suspensión”.

El ex ministro recordó al Presidente que fue él único que le dio el voto para la reforma energética, y otros casos en los que participó, y que él no consideró. Como la Ley Televisa, su voto para no darle libertad llana y reponer el procedimiento del caso Florence Cassez; en el caso de la Guardería ABC, la discusión dijo, hubiera tenido que estar vinculada con la subrogación del servicio del IMSS.

Lo importante dijo, es ver cómo se construye toda una narrativa de “todos los jueces, los de antes, los de ahora son corruptos, etc., entonces por eso podemos afectar la independencia judicial, porque hubo, hay y habrá corrupción. Entonces la única manera de ajustar esa corrupción es metiéndonos en la independencia judicial y este sí me parece que es un camino extraordinariamente peligroso”.

También detalló que “el presidente y los abogados saben que tiene un recurso de queja ante la suspensión, eso es el recurso ordinario que se puede presentar; segundo, si se va presenta una denuncia contra el juez esa no tiene que ir ante la Suprema Corte, tiene que ir al Consejo de la Judicatura Federal y deberá tener elementos objetivos, no simplemente decir otorgó una suspensión, esa se resuelve en la queja judicial, El juez Gómez Fierro se está portando mal”, eso se resuelve en lo administrativo, son dos caminos completamente diferentes y una carta no tiene el valor jurídico, en términos normativos no tiene validez.

Y tercero, "la velocidad, las personas se han estado confundiendo y algunos funcionarios en lo que es el amparo y lo que es la suspensión, si a la presentación de la demanda se hubiera otorgado el amparo, se hubiera dictado la sentencia final de fondo hubiera sido una irregularidad pavorosa, algo nunca antes visto; pero si con la presentación de la demanda se otorga la suspensión del acto reclamado, me parece que es lo normal, es más si el juez no hubiera otorgado de inmediato la suspensión, hubiera incurrido en una irresponsabilidad, porque la suspensión se otorga para paralizar los actos reclamados, para que no se quede sin materia el juicio de amparo”.

Las cosas quedan congeladas para que no suceda nada, la velocidad fue norma en el otorgamiento de una suspensión, el juez hizo lo que correspondía conforme a la Ley de Amparo, recalcó y agregó que se hizo un acto político de lo que debería ser un acto juridiccional y entonces queda en entredicho la independencia judicial.