Separar de sus cargos a policías no ayuda, que los capaciten: Sashenka G.

“Las policías me patean, otras me agarran del cuello, yo quería ir con Leslie llega una valla de policías y no nos dejan estar juntas, cerraron acceso al metro, no podíamos salir” así narra Sashenka Gutiérrez parte del ataque que sufrió ayer en el metro de la CDMX, al cubrir las manifestaciones del 8M.

La fotoperiodista afirma en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que a pesar de que ella y sus colegas se identificaron todo el tiempo como prensa, la policía no les hizo caso.

Sashenka detalla que junto con sus compañeras, estando en el Zócalo se dirigieron al Metro Revolución para cubrir el inicio de las marchas, al llegar ahí ya había pintas y decidieron regresar fue entonces cuando presenciaron la intervención en el metro y fueron presas de los policías.

“Empiezan por Leslie Pérez, fotoperiodista de El Heraldo, es sometida por policías le jalan el cabello, la esposan por primera vez, hago fotos, ya no me dejan acercarme. A lo lejos veo a Gaby Esquivel que la jalan del cabello y la empiezan a arrastrar, varias la ayudan” y aunque las cuatro colegas estaban bien, las cosas, afirma comenzaron a calentarse de nuevo.

Las policías comienzan a corretearlas, tiran un extinguidor en escaleras y es cuando agreden a Leslie nuevamente "y voy atrás de ella con video, cuando la esposan por segunda ocasión”.

Sashenka, afirma que aunque todo el tiempo se identificaron como periodistas, y traían artículos que las identificaban como prensa, la policía no hizo caso “Los policías me patean otras me agarran del cuello, yo quería ir con Leslie, llega una valla de policías y no nos dejan estar juntas, cerraron acceso al metro, pero no podíamos salir, unas señoras de negro llegaron y Marabunta nos ayudó a Salir; Graciela salió con esposas, yo no me di cuenta cuando le pusieron esposas”.

“Cuando me sometieron les dije soy prensa me jalaron y con groserías y golpes me sometieron, siento que fue una acción directa, dijeron que estábamos pintando”, asegura la fotoperiodista quien invita a las autoridades a ver los videos y advierte que la solución no es agredir a cuatro mujeres.

Afirma que las policías no están capacitadas, por lo cual removerlos de sus cargos no es la solución, sino que los capaciten mejor.

A pesar de todo, la periodista con 10 años de experiencia en EFE asegura, “Fuimos afortunadas por que atendieron nuestra denuncia pero hay miles de mujeres que no han sido atendidas”, señala.