Vacunar al 20% de la población mayor de 60 años tiene un impacto importante en la reducción de casos graves. En la Ciudad de México aún no se puede ver este impacto porque hace poco iniciamos con las tres primeras alcaldías, pero sí estamos estimando que en un mes, un mes y medio, veríamos algún efecto, señaló la doctora Oliva López, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la funcionaria dijo que "está temblando" ante la cercanía de la Semana Santa, señalando que aún no es tiempo de reuniones multitudinarias y encuentros sociales porque el virus sigue circulando.

"No hay qué bajar la guardia, no crean que no estamos preocupados porque puede ser un disparador como el que tuvimos en diciembre con todas las reuniones que se convierten en un multiplicador de contagio", explicó.

Finalmente, recordó que la Ciudad de México mantiene a disposición de quienes viven o transitan por la Ciudad de México diversos mecanismos como las pruebas rápidas, asesoría temprana, seguimiento telefónico, apoyos para personas más vulnerables, apoyo a personas positivas, pero hay qué tener claro que las medidas de higiene como el uso de cubrebocas, la sana distancia, aislarse en caso de tener síntomas, etc., se quedarán con nosotros por mucho tiempo y son vitales para romper las cadenas de contagio.