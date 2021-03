La respuesta de la ASF debió ser a fondo: Juan Manuel Portal

La reunión de ayer con auditores en la Cámara de Diputados fue muy general, no se solicitó ni se presentó la metodología que se utilizó, fue preparatoria es cierto, pero me hubiera gustado que se hubiera ido más a fondo, fueron los señalamientos del ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

“Todos esperábamos que se dijera qué fue lo que pasó, qué provocó ese error, cuál fue la metodología que se aplicó por qué no se hizo la auditoría financiera en lugar de una de desempeño”, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ex auditor señaló que si hay un error porqué se provocó este, existe o no, o es solo una diferencia. Son las interrogantes que se deben responder más adelante porque hay una investigación que no se concluyó, señala.

Tradicionalmente después de entregar el informe, hay un plazo para que la Comisión de Vigilancia cite al auditor para la revisión, en años pasados después de entregado el informe se hacía esta reunión que duraba horas y horas con un análisis del desglose del informe con preguntas al auditor. Aquí solo se tocó un tema sin explicación completa de los auditores, por lo que dijo, habrá más reuniones.

El ex auditor recordó que en la ASF no se deja de trabajar, pues todo el tiempo hay elementos suficientes para ir adelantando revisiones de la cuenta pública de cada año, para entregarlas con oportunidad. En el mes de febrero debe tener la revisión de lo que se hace el año anterior, señaló.