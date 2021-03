6 reglas de oro para educar niños empáticos

Vidal Schmil, Pedagogo, especialista en Desarrollo Humano. Autor del libro “Disciplina Inteligente”, best-seller con más de 700,000 ejemplares vendidos y “Berrinches, su manejo eficaz”.TW: @escuela_padres // escuelaparapadres.com

● Oigan cuentahabientes, ¿sabían que según una encuesta realizada por la Comisión Europea? Un tercio de los niños asegura haber sufrido discriminación o exclusión. Porcentaje que aumenta hasta en un 50 % en niños con discapacidad, migrantes, o de minorías étnicas o LGBT

● Es por eso que desde 2013, el 1 de marzo, se conmemora en todo el mundo el Día de la Cero Discriminación.

● Y lamentablemente, en México millones de niños son víctimas de este problema. De hecho, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación del INEGI, una de cada 5 personas en nuestro país sufren discriminación. ¿Sabemos qué es discriminación?

• Una de las cosas fundamentales es, la importancia del lenguaje en la familia. Para empezar, realmente sabemos ¿qué es discriminación? La RAE explica que es “dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental”.

• ¿Qué es la Violencia estructural? es decir que la misma estructura de la sociedad facilita la discriminación. Entonces si queremos que nuestro mundo tenga mejores individuos, empecemos por implementar estos sencillos pasos:

1. Poder de las palabras que usas en tu hogar.

• Significa palabras usadas a la ligera, que tienen connotaciones excluyentes, desde: que tarado eres, qué nena eres, qué rarito, sé hombre, vieja el último, ay que naco, ay los jodidos.

• Todo lo que implica cualquier desigualdad económica, social, racismo, de cualquier tipo, en las palabras de uso cotidiano. Tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje que usamos.

2. Valorar y respetar el trabajo de las personas que nos rodean y nos dan un servicio: • Persona de limpieza, el chofer del autobús, meseros, el portero, el barrendero. • Como padres es esencial que nuestros hijos nos vean tratar a la gente. Si nosotros somos amables con esas personas, para el niño será normal el trato respetuoso a los demás, en especial aquellos que no cuentan con las mismas circunstancias que la familia.

3. Evitar el racismo con los amigos o conocidos de los hijos.

• Es fuerte decir este tema, pero como adultos debemos convivir y dejar que nuestros hijos convivan con personas de diferentes etnias.

• No se trata solamente de si mi hijo tiene que ser amigo del güero del salón, sino de todos porque nadie merece ser discriminado por la etnia a la que pertenece.

4. Los modales

. • Los modales son como si fuera el aceite que evita la fricción de las partes de un motor. Ser amable, es la llave que te abre cualquier puerta.

• Hablemos de modales básicos desde

:1. Saludar siempre y despedirse

2. Dar las gracias

3. Pedir y no exigir

4. Así como usar el lenguaje apropiado

5. Hablar de temas que no lastimen a otros

5. Coeducación. • Es decir cuando educas valorando dando los mismos derechos a hombres y a mujeres, porque la discriminación por género es una de las estadísticas más importantes que debemos atacar. • No, las niñas no son para la cocina y los niños a barrer o no hacer nada, en una casa donde no hay discriminación de género, todos hacen todo. Luego nos preguntamos por qué aún hay mujeres que son sometidas a los deberes domésticos, mientras el hombre está viendo el futbol.

6. Respeto a la orientación sexual, creencias y preferencias.

• Si un niño pregunta por qué dos mujeres o dos hombres se besan, es importante no evadir el tema, explicar que se trata de una preferencia y que es muy respetable. ¡Aguas en cómo nos expresamos como adultos!

• Para dejar de discriminar, tenemos que empezar por revisar qué no nos gusta o qué nos asusta de las personas que no son como nosotros, porque la discriminación hace que sin querer queriendo, limitemos los derechos de otros seres humanos

En México, los niños, niñas y adolescentes viven situaciones de discriminación, lo que les impide el pleno goce de sus derechos, lo que facilita que éstos sean repetidamente vulnerados, explica la Consejo Nacionales para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).