A Colmenares yo lo despedí porque no trabajaba: Juan Manuel Portal

A David Colmenares yo lo contraté y yo lo despedí porque no trabajaba, así de sencillo, tenía la impresión de que sabía mucho de presupuesto pero no le gustaba 'arremangarse las mangas', no me ayudó, dijo Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el actual ocupante del cargo, en Así el Weso.

#AsíElWeso



"David Colmenares nunca ha hecho auditorías, cuando estuve en la @ASF_Mexico yo personalmente lo corrí porque no trabaja": Juan Manuel Portal, exauditor de la Auditoría Superior de la Federación con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico — Así El Weso (@elwesomx) February 26, 2021

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Portal también compartió que Colmenares nunca ha hecho una auditoría, "yo lo contraté para ver la parte de presupuesto, el equipo de auditoría ya estaba, este secretario no tiene experiencia en tal tema". Además, recordó que él advirtió sobre esta carencia de Colmenares hace dos años que fue nombrado y lamentó haber tenido razón.

Portal también lamentó que la ASF reculara tras el reclamo del presidente López Obrador, pues dijo que da la impresión que está de acuerdo con lo que está reclamando. Además, recordó que otras entidades ya están denunciando inconsistencias en los datos de la Cuenta Pública 2019 y "se está haciendo un relajo enorme" por el que anticipó que habrá consecuencias.

Finalmente, agregó que es preocupante que se pierda la confianza en la Auditoría, una institución que, dijo, ha trabajado tanto para tener el estatus que tiene.