Padres, autoridades y dueños de escuelas deben planear el regreso: UNPF

Respetamos la decisión de la Asociación de Padres de Familia, pero ninguna parte habló de regresar a clases. Padres autoridades y dueños de escuelas se deben reunir de manera virtual para planear el regreso a clases en particular de 1 millón 800 mil alumnos que han dejado el sistema privado, pues es más fácil apoyar a estas escuelas que conseguir presupuesto para crearles espacios, así lo señaló el Presidente de la Unión de Padres de la Familia (UNPF), Leonardo García Camarena.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, García Camarena recordó que los datos de la (ANEP) señalan la pérdida de atención de 37% de los alumnos de entre 12 y 18 años, lo que ha dejado una afección con costos muy altos para la escuela particular; sin embargo, aseguró "en la UNPF no somos omisos de que venimos del mes de mayor contagio en la pandemia, no somos omisos que vamos en el 1% en vacunación, ni somos omisos de que la Secretaria del Trabajo dictaminó que COVID-19 es riesgo laboral y quienes asuman el riesgo asumirán el costo”.

Señaló que aun los tres estados que de acuerdo al gobierno federal se encuentran en semáforo verde desde el 14 de octubre, no han querido arrancar clases presenciales.

Por ello pidió “no provoquemos a con una decisión más problemas de los que queremos resolver” y propuso que los padres, autoridades y dueños se reúnan para planear el regreso, de los alumnos que abandonaron la escuela particular y se supone están inscritos de manera virtual en Aprender de en Casa III y para todos en general.

Por lo anterior el presidente de la UNPF, pidió a la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez que independientemente del regreso señalado en marzo, se empiece a construir la metodología hoy, pues reiteró que si la SEP no planea ese regreso, no habrá como recibir a los alumnos que han dejado las aulas particulares..