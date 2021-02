¿Eres de las que usan protector solar? ¿O crees que aunque no te expongas “tanto” al sol no dañas tu piel? Te vamos a explicar cómo es que los rayos UVB y UVA pueden dañar tu piel y como puedes ayudar a que tu piel no sufra las consecuencias.

Para todos los beauty fans y los que están interesados en el tema, ¿sabían que la luz a la que estamos expuestos puede estar saboteando nuestra piel? La relación entre la piel y el sol es indispensable, pero se debe ser cuidadoso.

Por una parte, la radiación solar es imprescindible para la síntesis de la vitamina D, tanto la radiación ultravioleta UVB como la UVA provocan un daño directo al ADN de las células de la piel provocando: ENVEJECIMIENTO. Por eso, la Dra. Gissel Castellanos, médico Especialista en Dermatología nos explicó cómo los rayos UVB y los rayos UVA dañan nuestra piel y cómo podemos cuidarla.

La radiación UV puede tener varios efectos en la piel de los seres humanos dependiendo de su intensidad / L'Oréal Paris

¿Cuál es la diferencia entre los rayos UVB y UVA?

Es importante saber que la fuente natural más importante de rayos ultravioleta (UV) es el sol. Los rayos UVA y UVB son invisibles para el ojo humano y llegan a la tierra, sin embargo, la radiación UV puede tener varios efectos en la piel de los seres humanos dependiendo de su intensidad y la longitud de sus ondas.

Los rayos UVB son los mayormente relacionados con el cáncer de piel, debido a lo potente que son a cierta hora del día. Son aquellos que cuando vamos a la playa nos queman, o solo con salir un poco nos pone la piel roja.

Estos rayos son los que más dañan a nuestra piel y son los que frecuentemente se relacionan con la exposición solar de entre las 9 y 12 del día.

Por su parte, los rayos UVA son los peores para la vanidad, es decir, aunque no nos queman directamente la piel, ya que provoca daños en las capas más profundas y son los causantes de las arrugas, manchas y todo el envejecimiento prematuro que podamos observar.

Los rayos UVA provocan daños en las capas más profundas de la piel / L'Oréal Paris

Es importante mencionar, que sin importar la hora, son los rayos UVA con los que todo el tiempo está en contacto nuestra piel.

¿Cómo es que el sol envejece nuestra piel?

“La variación de los rayos UVA y UVB tiene la capacidad de dañar directamente el ADN de las células, es decir, después de cierto tiempo que se esté expuesto al sol (con o sin protección) lastima las células con esto cambia y genera daños irreparables”, explicó Castellanos, especialista en el cuidado de la piel en Martha Debayle en W.

De esta forma, el 70% del envejecimiento prematuro del rostro se debe a una exposición solar excesivamente pronunciada, ya que los rayos UV dañan nuestro colágeno y radicales libres.

La variación de los rayos UVA y UVB tiene la capacidad de dañar directamente el ADN de las células / L'Oréal Paris

¿Qué SÍ debe tener un producto para proteger la piel de estos rayos?

Para que cuides tu piel de la mejor forma, debes considerar a productos que tengan filtros minerales como el óxido de titanio y el óxido de zinc. Estos compuestos actúan como espejos que reflejan la radiación ultravioleta.

También existen filtros químicos como los Mexoryl que no penetran en la piel y que incluso pueden ayudar a pieles más sensibles.

Para que cuides tu piel de la mejor forma, debes considerar a productos que tengan filtros minerales como el óxido de titanio y el óxido de zinc / L'Oréal Paris

Así puedes cuidar tu piel para que no la dejes envejecer con los rayos UV

Te compartimos esta línea de L´Oreal que te ayudan a proteger a tu piel con fotoprotector solar para el cuidado diario.

UV DEFENDER de L´Oreal

Cuidado diario anti-fotoenvejecimiento con FPS 50+

Tiene una exclusiva tecnología para prevenir el envejecimiento prematuro, causado por los rayos UVA/UVB.

Desde arrugas, manchas y líneas de expresión.

Previene 7 años de manchas solares en 3 meses de uso

Sus dos poderosos ingredientes para proteger la piel son:

MUY ALTA PROTECCION UV: Tiene un sistema filtrante de amplio espectro potenciado con Mexoryl y filtros UVA largos que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel debido a los rayos UV

ÁCIDO HIALURÓNICO PURO: Mantiene un nivel de hidratación reduciendo visiblemente las líneas de expresión y ayudando a prevenir la aparición de nuevas líneas.

Rutina anti-edad para complementar los principales cuidados de la piel / L'Oréal Paris

ANTI BRILLO

SPF 50+,

ÁCIDO HIALURÓNICO

Sin color, tono claro o tono medio.

Con toque seco y efecto mate

Anti brillo

Sin residuos

HIDRATACION INTENSA

SPF 50+

ÁCIDO HIALURÓNICO

Sin color

Textura hidratante

Sensación fresca

No grasosa