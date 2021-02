LaCampañaQueFalta no va por votos sino a sumar conciencias: Nosotrxs

Veo muchas indefiniciones por todos lados y no veo propuestas de ninguno de los partidos, ya sea del que está en el poder o de la oposición, más allá de decir "yo soy el bueno y los demás son malos o los que han generado todos los problemas que existen", afirmó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Presidente del Consejo Asesor de Nosotrxs, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el también excandidato presidencial agregó que ellos con #LaCampañaQueFalta sí tienen propuestas como la creación de un ingreso de emergencia temporal para quienes han perdido su empleo durante la pandemia, además de la toma de medidas para evitar que continue la pérdida de empleos, además de buscar cómo mejorar la atención sanitaria que ya tenía complicaciones desde antes de la COVID-19.

"Más a tener más de 200 mil campañas electorales en los próximos meses, vamos a ver candidaturas por todo el país y esto porque hay 10 partidos. Tenemos que bajarle al odio": Dr. Mauricio Merino con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico #LaCampañaQueFalta pic.twitter.com/TT5MW6P585 — Así El Weso (@elwesomx) February 23, 2021

Por su parte, el coordinador general del movimiento Nosotrxs, Mauricio Merino, destacó que la campaña busca despertar conciencias para que nos pongamos de acuerdo en un ambiente de paz y tranquilidad, de hacer posible que la vida sea, ya que no es razonable que no se pueda a salir a la calle sin miedo a que te maten, te agredan o, en el caso de las mujeres, que las violen; que te obliguen a estar en confinamiento sin la posibilidad de tener un ingreso y con un desabasto de medicamentos.

Finalmente, Mauricio Merino señaló que es muy importante cambiar los términos de la conversación democrática porque generalmente la política se asocia con elecciones, partidos, ascenso al poder y aunque eso es parcialmente verdad, la política es en realidad la organización de las personas, de los ciudadanos, para darnos una vida mejor.

"La política es despertar conciencias de todas las personas para que conozcan sus derechos y no solo esperen que alguien se los de porque llegó al poder, que les caiga del cielo, sino que se organicen, se pongan de acuerdo y hagan valer esos derechos. La política es de todos y ahí tenemos un déficit democrático muy potente en México, esta campaña apunta en esa dirección, queremos que la gente despierte para que sepa que no todo es elecciones y no todo es partidos, deben cumplir, sí, debemos tener partidos que honren sus compromisos pero necesitamos una sociedad organizada, despierta y exigente", finalizó.