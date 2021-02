La recuperación de COVID-19 depende de cada persona: Dr. José Delgado

La recuperación de COVID-19 depende de cada persona, las secuelas tras la recuperación del contagio pueden ir de leves a muy graves, así o compartió el jefe de área de las Unidades de Rehabilitación del IMSS, el doctor José Delgado en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El especialista confirma que las afectaciones son muy variadas, molestas y hasta en algunos casos graves para los pacientes en recuperación, y aunque señala que la mayor parte de la gente se recupera normalmente en algunas semanas, para otros puede llevar hasta meses.

El doctor afirma que a la fecha no hay un nombre para las secuelas que deja COVID-19, a través de la atención se han ido conociendo los síntomas que deja en pacientes, en gran parte de ellos es la llamada fatiga, que no es tras largas jornadas, sino con esfuerzos mínimos como llevar al perro a pasear o echar una carga a la lavadora. Por lo que muchos tienen que dormir siestas.

En el caso de la polineuropatía, esta se presenta principalmente en pacientes con larga evolución de diabetes, pero en pacientes con COVID-19 se dio inclusive de una manera rápida y en algunos casos han presentado el síndrome de Gillain Barré.

También habló de las personas que ha continuado con dolor de cabeza, y quienes tienen que aprender a vivir el trastorno de la atención para la concentración laboral diaria.

En el caso de los paciente que permanecieron internados se ha reconocido el estrés postraumático pues a su egreso permanecen con una ansiedad terrible, por lo que su rehabilitación no es sólo mecánica, sino también emotiva.

Falta de aire o disnea es también otro síntoma que requiere evaluación individualizada, sin embargo reconoce que los síntomas más graves son menos frecuentes.

Por ello recomienda que los pacientes deben asistir a su consulta a las Unidades Medicas Familiares, en donde sus médicos tras una valoración les enviarán de ser necesario a los hospitales de alta especialidad para su atención.

Sin embargo, recalcó que no hay que dejar de largo el estado previo del paciente, es de relevancia, lo primero es no complicarse, el paciente que tiene hipertensión, diabetes, alguna comorbilidad, el tiempo de cuarentena no es solo de aislamiento viendo televisión o modificando la dieta; lo primero es controlar sus comorbilidades, para que cuando tengan este riesgo de padecer COVID-19, no pasen a la calculadora de riesgo donde podrían tener mayores secuelas o complicaciones.