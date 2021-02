10 señales con las que tu cuerpo está pidiendo ayuda

Mercedes D´Acosta, Miembro de la Mesa Directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, Representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional.

Día a día nos hemos acostumbrado a tener síntomas que hemos ido normalizando y hasta los hemos hecho parte de nuestra vida.

La realidad es que cada uno de los síntomas son señales de auxilio o alarmas que el cuerpo prende para avisarnos que algo necesita.

Si no le hacemos caso, no quiere decir que no va a haber consecuencias; quiere decir que seguirán los procesos de adaptación del cuerpo pero mientras ocurren vamos a hacer como que no existen. Estas adaptaciones se pueden llamar por ejemplo degeneraciones o daños permanentes.

El cuerpo funciona gracias al Sistema Nervioso y el cuerpo siempre lo va a proteger. Éste es en especial: el Cerebro, Médula y Nervios periféricos.

El cuerpo siempre va a protegerlo porque la vida y salud dependen de éste. Podrá empezar por las buenas o por síntomas leves, pero va a ir haciendo reacciones más drásticas con tal de defenderlo.

Cada caso debe de revisarse de forma independiente definitivamente pero aquí hay algunos ejemplos comunes.

Tensión en el cuello y hombros

No importa que todos a tu alrededor se quejen de esta tensión, NO ES NORMAL.

El cuello es una de las zonas más delicadas del cuerpo, por dentro de las vértebras o piezas pasa la médula espinal, las arterias que van al cerebro y por los espacios que forman los nervios periféricos.

A diferencia de la espalda baja o alta, el cuello no tiene esa protección adicional como costillas o pélvis, así que cuando corre algún riesgo genera un collarín interno.

Ya sabemos que está tenso y te creo que estás estresado pero es importante solucionarlo y también checar las posturas que haces constantemente (causa en muchos casos) para que te des cuenta y disfrutes que lo normal es que no haya tensión o molestia

Dolores de cabeza recurrentes

El dolor de cabeza es sólo el resultado de algo que está pasando y cuando es recurrente es importante que encontremos el origen y por supuesto sepamos si hay algún tipo de riesgo y cómo hay que evitar que ocurra y que tu cuerpo no lo esté detonando.

No tiene que ser grave pero es importante saber qué pasa y en muchos casos actuales está asociado a mucho tiempo en la computadora o al cubrebocas y esos en general tienen solución.

Adormecimiento de manos

Mucha gente concluye que tiene mala circulación o que usa mucho las manos…

En realidad la circulación sanguínea aunque puede estar involucrada porque forma el paquete neurovascular junto con los nervios, no genera sensación de hormigueo.

Ésta generalmente es causada por una mala transmisión en alguno de los nervios y es bien importante encontrar en dónde está sufriendo esta compresión, irritación o daño y solucionarlo lo antes posible, no queremos que el cuerpo lo degenere y complique.

Dolor de espalda baja por lo menos 1 vez a la semana

NO ES NORMAL que te duela la espalda y tampoco está asociado a tu edad.

Aunque no sea un dolor incapacitante o una crisis intensa, el dolor de espalda baja que también se conoce como lumbalgia no es normal y hay que corregirlo para evitar degeneraciones.

El disco intervertebral puede estar sufriendo pero no siempre te sentencia a cirugía, atiéndelo antes de que tu cuerpo lo adapte y sea más complicado tu caso.

Insomnio

Aunque hay varias razones para este tema, y sé que piensas en que es imposible no estresarse en estos tiempos o con la situación particular que estás viviendo.

Quiero recordarte que el estrés es un detonante para muchos síntomas o padecimientos pero que también tu cuerpo está hecho para adaptarse al medio en el que vive. ¿Sabías que hay personas con estrés similar al tuyo que no tienen insomnio?

Al revisar cómo está funcionando el Sistema Nervioso y ayudarle a funcionar correctamente con un Quiropráctico, uno de los beneficios que podrías ver si esta fuera la causa es el dormir mejor.

Cansancio crónico o fatiga

Así como el insomnio o con la falta de concentración, cuando hay zonas en el cuerpo que no están funcionando de la forma correcta o que están teniendo que trabajar más para compensarlo pueden generar mayor cansancio o puede impedirle una correcta recuperación al cuerpo y esto va generando también desbalances hormonales y de estado de ánimo.

Dolor de rodillas

Definitivamente no está asociado a la edad. No hay dolor esperado por la edad o justificado por ésta.

Si no está funcionando bien está funcionando mal y aunque te hayas lesionado en algún momento, esa lesión debe recuperarse al 100 % y no arrastrarla a través de los años porque entre más años pasan, más riesgos de una degeneración importante y con esto riesgos de cirugías, prótesis, etc.

Dolor o adormecimiento en pompas o piernas

Para que las pompas y piernas tengan sensación y función, deben de salir los nervios correctamente de la espalda baja o zona lumbosacra.

Cuando solemos agacharnos doblando la cintura, nos sentamos resbalados, sobre la cartera, sobre una pierna o usamos zapatos incorrectos, estamos afectando directamente esa región, que aunque hemos sentido muchas veces como se duerme y despierta con hormigueo esa región y a veces hasta se siente un pequeño dolor, hay quien siente este dolor más de una vez al mes.

Esta es una alarma que está pidiendo ser corregido.

Tener mala postura o estar jorobado

El problema no es lo estético, el problema es que si algo no está en la posición correcta genera irritación, adaptaciones, síntomas y problemas mayores a corto, mediano y largo plazo.

Esto puede causar dolores de cabeza, mandíbula, tensiones musculares y dolores por los cambios que esta sufriendo la columna y articulaciones.

Dolor en plantas de los pies

¿Sabías que en muchos casos puede venir el problema de la espalda baja?

Para que los pies funcionen y además tengas sensibilidad, la información o los nervios vienen de la espalda baja, aunque suene difícil de creer, así funciona la neurología. Por supuesto en muchos casos el problema puede ser local o mezclado.

Si le ganas a estas reacciones el pronóstico es mucho mejor, en menor tiempo y con menos consecuencias. NO hay casos mágicos ni panaceas pero si atiendes tu caso a tiempo es más fácil tener opción a varios tratamientos con éxito. Consulta a tu Quiropráctico certificado y mejora tu calidad de vida.