Apagones son consecuencia de que CFE le apostó a su 'buena suerte'

Los apagones son porque la Comisión Federal de Electricidad le apostó a su buena suerte y no quiso involucrar recursos para garantizar el suministro ante el alza de precios por el mal clima en Texas, explicó Claudia Villegas, directora de la Revista Fortuna, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que este asunto también está relacionado con el cambio de modelo que se busca presionar con la iniciativa preferente del presidente López Obrador que se analiza en el legislativo, ya que desde el inicio de su administración se decidió no hacer subastas, no comprar energía a los productores independientes y no renovar contratos, en un decir "vamos a esperar porque vamos a cambiar las reglas del juego".

Esta decisión se extendió también a la necesidad de generar infraestructura de almacenamiento de gas natural, por lo que ante esta contingencia climática no había gas natural almacenado, algo que también sucedió en Texas; faltó previsión en ambos lados, dijo.

Para Villegas, la verdadera tragedia es que como país, en los pasados dos sexenios invertimos para conectar todas las plantas de CFE a los ductos de Texas, lo que genera una codependencia que va a cambiar la negociación de la iniciativa preferente del presidente López Obrador.

Al final, dijo Claudia Villegas, esto abre una discusión muy interesante sobre qué modelo de energía queremos ya que el futuro va a ser la electricidad y ahora Estados Unidos tiene miles de camiones parados por falta de Gas Natural, mientras México sigue impulsando al carbón, al igual que países como Japón.