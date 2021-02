No me atrevo a decir que no habrá retrasos en vacunación: Martha Delgado

No me atrevo a decir que no habrá retrasos en vacunación, así lo advirtió la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Martha Delgado, tras el anuncio del canciller Marcelo Ebrard sobre la reactivación del envío de vacunas.

No obstante, puntualizó en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco

La subsecretaria reconoció que se tenía cubierta la vacunación con las primera dotaciones de 2021, sin embargo debido al atraso de Pfizer fueron tres semanas fuera de voluntad y control las que México dejó de recibir las vacunas; sin embargo dijo, existen tres contratos vigentes con AstraZeneca, Pfizer y CanSino y la reciente autorización de Sinovac y Cansino.

Detalló que con la autorización de Sinovac se esperan 2 millones de dosis para antes de que termine de febrero, y de CanSino se espera que llegue el antígeno esta semana para su envasado.

En el caso de AstraZeneca el envasado de dos millones de dosis que ya se realiza en México, dijo que estarán listas para el mes de abril, pero se está tratando de reducir el tiempo de entrega, por lo que recalcó que hay variedad de opciones para México, aunque no la cantidad que deseamos.

Martha Delgado dijo que “el desafío más grande es tener acceso a las vacunas y tenerlas, México ha pagado más de mil millones de pesos en vacunas, el hecho de no tener una partida que diga vacunas no implica que no se tenga para pagarlas”, y reconoció que aunque se consiguieron vacunas no incluidas en el cálculo original, el ajuste serán considerando los nuevo contratos pero será la Secretaría de Salud la encargada de dar a conocer si hay cambios en el calendario de vacunación, señaló.

En relación al turismo de vacuna, dijo “es un fenómeno interesante, no somos una isla, si hay personas que se meten en las filas y se vacunan en Estados Unidos, México no puede prohibir estas cosas”, esto ocurre debido a la cercanía de un lugar donde se ha dado ampliamente la vacunación, bajo el fondo multimillonario que invirtieron en vacunas, concluyó.