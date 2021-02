Pequeños inversionistas ponen en jaque a grandes empresas: Jaime Rogozinski

Se siente rico que los pequeños inversionistas pongan en jaque a las grandes empresas afirma Jaime Rogozinski, especialista en valores quien compartió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco su experiencia en foros de inversión que han puesto en dificultades a Wall Street.

El fundador de Wall Street Beats, narra que él comenzó en 2012 un foro para personas con interés en el mercado y utilizar la bolsa de manera más arriesgada, "millones de pequeños inversionistas que pueden competir con las grandes empresas". En el foro dice Jaime, platican de sus ideas y comparten sus gustos, y sin un análisis fundamental, tomas decisiones y apuestan al riesgo.

Lo interesante lo interesante señala el especialista es que "son individuos no con mucho recursos pero con voz, son inteligentes en la manera de lo que están haciendo, poniendo en jaque a las grandes instituciones haciendo que pierdan".

Las acciones no cuestan mucho dinero, pero son muchos los que las compran, con ello ponen presión a las acciones y hacen que las grandes empresas pierdan dinero, su fórmula es comprar más acciones y hacen que las instituciones pierdan más recursos.

Jaime asegura “nunca he activado un asunto de nada, solo me aseguro de que todo funcione como ellos lo deciden. Es imposible saber lo que va a pasar después y todo va por cuenta de los usuarios”, pues afirma que por cada vez que alguien invierte, una parte pierde y otra gana, y aunque “todos quieren saber a dónde vamos mañana, es imposible saberlo” y advierte que hhacer lo mismo con Microsoft sería más difícil.

La pandemia comparte Jaime jugó un papel importante, pues el estar encerrados sin nada que hacer aceleró el proceso de estas acciones, predicciones él las plasmó en su libro WallStreetBets: How Boomers Made The World´s Biggests Casino for Millennials; pero afirma que lo realmente importante es que los pequeños inversionistas están teniendo voz.