Respeto posición de AMLO pero órganos autónomos son necesarios: Sandoval

Sí creo que los órganos autónomos en su más amplia diversidad y los poderes autónomos, empezando por la Fiscalía, son importantes y muy necesarios, dijo Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la funcionaria destacó que no tiene un punto de vista contra los órganos autónomos, pero también es muy respetuosa de la intención del presidente López Obrador quien ha señalado que no se trata de eliminar al INAI sino de eliminar duplicidades. "Y es su propuesta como jefe máximo del Estado que se abra el debate público, que se vea qué sí se duplica y qué no y se avance en ese camino porque a nadie le gusta tener duplicidades y que no haya eficacia y eficiencia en el servicio público".

Recordó que sus puntos de vista personales y académicos están a la vista en todos sus textos, donde escribió que los órganos autónomos son un potencial muy importante para el equilibrio de poderes, pero que también pueden ser blanco de captura, burocratismo y de lo que el presidente ha señalado una y otra vez: excesos en términos de costos, lujos y derroches.

Destacó que en este momento lo importante es el debate sobre los órganos autónomos pero también los resultados, como el avance de 14 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. "Yo sí creo que más que una percepción hay una clara reconocimiento de los esfuerzos que esta haciendo este gobierno, la función pública de la 4T contra la corrupción", externó.

Sobre el trabajo de la dependencia que encabeza, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, destacó sus acciones para inhabilitar a funcionarios como Alfredo Castillo, extitular de la Conade, donde además de la inhabilitación por 10 años habrá una acción resarcitoria sobre los recursos involucrados para que regresen a las arcas de la Nación.