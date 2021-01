Sputnik-V sigue a la espera de la autorización de Cofepris

La vacuna rusa Sputnik-V contra COVID-19 está en fase III y hoy en día no se sabe cuáles son sus resultados. Los rusos se los dieron a Argentina y López-Gatell los trajo consigo de allá, pero esos resultados no pueden salir unilateralmente, señaló Xavier Tello, consultor en políticas de Salud Pública, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, detalló que la ciencia y los Comités Regulatorios serios piden resultados que hayan sido publicados, cuestionados y aprobados por muchos científicos en el mundo, "no es sólo los que me des tu en un folder y que yo me ponga a revisarlos nada más". Estas cosas que son en beneficio de la humanidad deben tener una revisión completa y amplia, expresó.

Dijo que si en este momento se anunciara que tiene registro, le gustaría conocer cuáles son los números que la hacen tan merecedora del mismo. Por ahora, dijo que tiene la impresión de que esta semana se romperá con el calendario marcado por las autoridades debido a este retraso y el de Pfizer.

El doctor Tello señaló que hay otros dos puntos preocupantes en torno a las vacunas en México. La primera, el que se insista que se tiene el presupuesto completo para la compra de las vacunas necesarias sin que esté claro dónde están, porque no están en el presupuesto.

El segundo, que el Gobierno Federal haya descartado la compra de la vacuna de Moderna porque "ya tienen suficientes", cuando no se tienen planes a largo plazo, cuando la vacunación continuará hasta 2022.