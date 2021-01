Estamos saturados, demanda de servicios funerarios ha crecido 300%: ANDF

No estábamos preparados para esta pandemia, no lo podemos ocultar, estamos saturados, cansados debido a la demanda de cremaciones; la solicitud de servicios funerarios ha crecido en 300% en Ciudad de México y Guadalajara principalmente, así lo señaló el presidente de la Asociación Nacional de Funerarios, Francisco Alvarado.

Compartió en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que han tenido que negar servicios debido a la saturación en cremaciones, pero recordó a la sociedad que hay opción se puede sepultar.

La saturación ha tenido que aplazar la atención hasta por quince días, también debido a la prioridad a quienes cuentan con servicios funerarios a futuro.

Derivado de esta necesidad, Francisco Alvarado recomienda acudir a las funerarias formales con registro de Salud y no dejarse engañar, los precios dijo deberán estar a la vista y fluctúan entre 12 y 17 mil pesos; aunque no hay un tabulador han bajado debido a que no se ofrecen servicios completos como antes.

No obstante, señala que la Profeco es la autoridad ante la cual se puede acudir en caso de incumplimiento de la funeraria, pues debe existir un contrato de adhesión que debe ser respetado.

El presidente de la ANDF también solicitó al gobierno federal considerar al personal de las funerarias de riesgo ante el contagio, pues lamentablemente se han presentado perdidas en el gremio.