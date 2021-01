No se ve recuperación en turismo: Hoteleros de Jalisco

En lo que va de enero no se ve una recuperación, estamos en uno de los picos más altos de contagios, algunos prevén recuperación hasta el 2027, esas fueron las consideraciones del presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Juan Carlos Mondragón ante un panorama poco halagador para el turismo en el estado que ha llevado al cierre de varios hoteles.

El líder de los hoteleros de la entidad advirtió en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que el turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia, pues desde el año pasado la ocupación ha caído, “la gente comenzó da dejar de viajar a finales de febrero del año pasado” afirma y las empresas multinacionales con las que se tienen convenios de viaje, avisaron que sus ejecutivos no iban a viajar por el coronavirus, lo que generó el cierre de su economía desde el mes de abril.

La ocupación actual señala no llega a más del 22.5% en lo que va del año, por lo que no se ve una recuperación y la economía va dando tumbos, por lo cual las empresas hoteleras buscan estrategias para proteger a sus colaboradores, pues la caída en puestos no recontratados ha sido del 33% de hecho algunos especialistas prevén una recuperación hasta el 2027, lo que dijo espera no sea así.

Mondragón aseguró que hay operaciones que no se pueden mantener y apeló a los viajes regionales, al turismo nacional pues el mercado norteamericano no se ve que se vaya a recuperar pronto, dijo.