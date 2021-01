Acuerdo para reabrir restaurantes es solo oxígeno ante la crisis: Canirac

La reapertura de restaurantes acordada con el gobierno de la Ciudad de México es algo bueno, es positivo, pero de ninguna manera es una solución, es oxígeno enmedio de terapia intensiva, afirmó Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).



En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, adelantó que el acuerdo que presentará este viernes la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, permitirá abrir a los lugares que tengan espacios abiertos, mientras que quienes no cuenten con esos espacios podrán hacer uso de banquetas y espacios vehiculares.

Además solo se podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde, por lo que llamó a los clientes a ayudar en el respeto de estas disposiciones.

Reiteró que aunque no son las mejores condiciones, es oxigeno, "vamos a ser sumamente precavidos y responsables para seguir trabajando y pasar a una siguiente etapa" y agregó que hay que entender que esta pandemia no nos va a abandonar, mientras la mayoría de los mexicanos no estén vacunados seguirá existiendo esta preocupación de todos.