Lo mejor es que Félix Salgado no sea candidato: Citlalli Hernández

Los testimonios sobre abuso en contra de Félix Salgado Macedonio existen y son muy graves; si a mí me preguntan como militante como integrante del partido; por un acto de congruencia lo mejor es que tomemos la decisión y que Félix no sea candidato, así lo afirmó la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La morenista reconoció que hay varias voces de reclamo en Morena por el caso del senador con licencia Félix Salgado quien tiene a su favor una encuesta ganada para ser candidato a la gubernatura de Guerrero, sin embargo dijo “en Morena no podemos quedarnos callados ante los casos de posible violación y abuso de género”.

La secretaria del partido reconoció “cuando hay una posible víctima y una falla de justicia y abuso de poder de una figura política, lo más posible es que la víctima no tenga justicia”, en este caso hay una denuncia que data de 2017; por lo que el partido espera respuesta de la fiscalía de Guerrero y al interior de Morena se lleva a cabo una investigación, pues la decisión sobre la candidatura no se ha decidido, ”para no tener un posible violentador como candidato”.

Morena, dijo debe tomar una definición, tenemos que discutir seriamente la candidatura, Morena no puede guardar silencio, el tema es ¿Dónde está la víctima y nuestro aporte?, afirmó la secretaria general del partido.