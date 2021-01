Por confirmar segundo caso de nueva cepa COVID-19: Salud Tamaulipas

Un segundo caso sospechoso de la nueva cepa hallada en Reino Unido está por confirmarse en Tamaulipas, así lo comentó la secretaria de Salud de estatal, Gloria Molina Gamboa, quien aseguró “no hemos recibido formalmente información de la nueva cepa, pero se siguen protocolos en aeropuerto.

La funcionaria dio detalles en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, de la llegada del primer caso de la nueva cepa, un ciudadano británico quien llegó de Ghana a Matamoros proveniente de la Ciudad de México y fue detectado gracias a los filtros protocolarios a vuelos internacionales de acuerdo con Coferpis y Sanidad Internacional por lo que se mantiene en aislamiento.

Tras ser identificado fue trasladado a un hotel en donde permanecerá por siete días, la cepa fue detectada en esta persona a través de dos pruebas PCR, confirmadas por el laboratorio estatal y el INRE.

De los 46 pasajeros que llegaron junto con el caso de contagio fueron detectados avisados y se les lleva un seguimiento diario, a 36 de los cuales 12 permanecen en la entidad, pues la secretaria afirmó “no hemos recibido formalmente información de la nueva cepa. Ayer surgió la segunda persona positiva, se mandó su muestra y se espera obtener su resultado en un tiempo menor al del primer caso”.

Señaló que clínicamente no hay diferencia entre cepas, “es como los diferentes tipos de influenza todos tienen la misma sintomatología y hasta que se realizan las pruebas se puede identificar”.

Sin embargo, la doctora compartió que esta nueva variante es de 50 a 70% más contagiosa y los cuidados son los mismos, “si se hubieran cuidado no tendríamos los casos que tenemos” aseguró por lo que reiteró las medidas como usar correctamente el cubreboca, lavado de manos pero lo más importante no hacer fiestas, y no creer en la falsa cadena de cuidados, los incrementos en casos son resultado de la falta de medidas de prevención.