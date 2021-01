Listas de vacunación no eran públicas en el CM Siglo XXI: Paola de Cosío

Las listas de vacunación en el Centro Médico Siglo XXI no eran listas públicas se notificaba a un día de que el personal fuera llamado a vacunarse y tenían que llegar por sus propios medios, así lo señaló la doctora Ana Paola de Cosío Farías, quien renunció a su trabajo en Hospital tras ser amenazada de abandono sino acataba las ordenes de seguir atendiendo pacientes COVID-19, sin haber sido vacunada.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la doctora da detalles de las circunstancias vividas en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI en donde atendía pacientes con sospecha de contagio. Yo estuve atendiendo casos moderados graves muchos positivos en la práctica es alto el riesgo, no es fácil da mucho miedo cuando pedimos que nos apoyara personal ya vacunado, la respuesta fue la amenaza que de no acatar la orden se me acusaría de abandono de trabajo, refirió.

La médica también aseguró que los jefes fueron apoyados por el sindicato por lo que el pasado 31 de diciembre renunció a su labor en dicho hospital, en el que comenta que aunque al inicio el personal que sería vacunado tenía que asistir por sus propios medios, tras su reclamo comenzaron a ser trasladados en camiones al lugar de la aplicación.

Tras la respuesta en medios, afirma que nadie le ha buscado directamente y luego de su renuncia ya no es prioritaria para la vacunación contra COVID-19, por lo que esperará para su turno para ser vacunada.