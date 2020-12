Gatell reveló autorización a 72 pruebas COVID-19 sin verificación: Fierro

El periodista Juan Omar Fierro compartió la investigación realizada para la revista Proceso de la que detalla, la autorización de 72 pruebas serológicas que fueron adquiridas sin que se realizara su verificación, un hecho que afirma reveló el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Señaló que la autorización de estos 72 tipos de pruebas rápidas que detectan anticuerpos en la sangre fue realizada por personal que ya no se encuentra en funciones en la Cofepris, sin embargo los hechos fueron dados a conocer a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de la Ciudad de México, pues el diagnóstico que debería haber realizado el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INRE), se pasó por alto para su adquisición y distribución.

Actualmente refirió Juan Omar, América Arellano es la nueva comisionada de la autorización de compras y especificó que las pruebas que se realizan actualmente no son las señaladas en la investigación, pues también se investigará a empresarios oportunistas que incentivaron la compra de estas pruebas a las cuales el propio Gatell se oponía desde un principio.

Por lo que la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Salud y Cofepris serán las encargadas de esclarecer la responsabilidad de dichas compras.

Asimismo, compartió que el negocio de la venta de medicamentos apócrifos y robados ha dejado a grupos delincuenciales más de 10 millones de pesos en ganancias, en particular al cártel Jalisco Nueva Generación y a la Familia Michoacana, pues desafortunadamente dijo el Consejo Nacional de Seguridad revela que más de 8 millones de personas recurren a la compra de medicamento del mercado negro.

Otra actividad señala el periodista es la venta y falsificación de aditamentos como la mascarillas N95 que son vendidas hasta en 25 pesos, cuando su costo es mayor, al respecto también dijo que López-Gatell advirtió que serán confiscadas y eliminadas todas las mascarillas con válvula, pues señaló que no evitan en nada el contagio del SARS CoV-2.

Resaltó que Los medicamentos que se han utilizado para el combate de la pandemia autorizados y no, se venden en mercados y a través de redes sociales como son la ivermectina experimental para el tratamiento de la COVID -19, que no obstante no han brindado los resultados deseados aunque ha tenido algunos efectos en otras enfermedades, sin embargo su demanda llevó a la falsificación de por lo menos dos lotes al igual que la hidroxicloroquina para lupus o artritis, de la cual en el mes de octubre se detectó la venta de un lote falsificado.

Finalmente compartió que Hugo López-Gatell pidió que se acelere la investigación por el peligro que representa para las personas, pues luego de que el Presidente dijera que se permitirá la venta de vacunas, la comercialización en redes debe tener una alerta pues puede ser falsificación.