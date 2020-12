Aumentar el salario mínimo es bueno, pero hay que ser mesurados: CCE

El aumento al salario mínimo es bueno, lo único es que hay qué ser mesurados, no sobrepasar la capacidad de las empresas porque ahí se rompe el equilibrio y consideramos que el llegar a ese 15%sí puede tener una gran afectación en la supervivencia de las empresas, afirmó Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que esta alza puede tener graves efectos para casi el 100% de las micro y pequeñas empresas que después de esta seria contingencia van a tener problemas para sobrevivir y ese es uno de los problemas que les preocupan de lo que pueda ocurrir en 2021 con esta carga adicional.

Externó que fue desafortunado que no hubiera un acuerdo tripartito y se entendiera la propuesta de aumento de 10% del sector empresarial que es para la que había capacidad para no tener efectos nocivos como el desempleo. Además, dijo esperar que en las negociaciones pendientes sobre el 'outsourcing' puedan adecuar el régimen de la subcontratación para no tener aún más efectos adversos.