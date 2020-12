Esteban Moctezuma deja demasiados pendientes: Especialistas

Estamos en una crisis sin precedente en materia de educación por la pandemia, en el caso de México la respuesta del gobierno ha sido muy tibia, así lo señaló la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, quien coincidió con el también investigador de México Evalúa, Marco Fernández quien señaló que el futuro extitular de la SEP, Esteban Moctezuma “deja un montón de pendientes”.

Luego del nombramiento del aún secretario de Educación como próximo embajador de México en Estados Unidos, los investigadores evaluaron la su gestión en el espacio de “Así las Cosas con Javier Risco.

Alma Maldonado, señala que desafortunadamente en los próximos meses veremos incremento en el abandono escolar en distintos niveles, una situación crítica a corto plazo, debido a un atraso importante el tema educativo uno de los pocos avances que se habían logrado.

Fernández coincidió en la preocupación del abandono escolar, que dijo afecta más a las mujeres debido a la falta de oportunidades, señaló que la desigualdad educativa en términos de calidad en las aulas se vino a reflejar con la llegada de la pandemia, pues la mayoría de estudiante no tienen acceso al internet, los que lo hacen a través de celular ven limitada la retroalimentación con los docentes, afectando su aprendizaje.

El especialista recordó los resultados de la encuesta de México Evalúa en la que 70% los padres y madres reconocieron las afectaciones emocionales a sus hijos, 67% los ve enojados, 53% ansiosos y 42 % reportan el aumento de peso.

Por ello, señaló que sí la educación fuera prioridad para el gobierno de López Obrador, se hubieran inyectado recursos sustantivos y políticas efectivas de contención para estos efectos, pero por el contrario se hicieron recortes presupuestales. En ese contexto, dijo “el futuro ex titular de Educación deja un montón de pendientes”.

Maldonado coincidió con la preocupante situación educativa en la que los estudiantes más vulnerables no han tenido apoyo, ni respuesta institucional. Dependemos dijo de la respuesta individual de los maestros, de su compromiso; pero no es general, y no es la respuesta del sistema educativo, lo que deja la educación a la deriva.

Recalcó que en el momento en que se debería estar trabajando en la estrategia del regreso a clases presenciales, el cierre de ciclo escolar, se llega un cambio político, porque la educación es lo que menos importa. “El puesto de la Secretaría se mueve a conveniencia de la situación política” que desconcentra la planeación de un ciclo educativo.

Campeche, advierte Marco, es una papa caliente en la que nadie quiere dar el primer paso al regreso a clases, pensando en que la salud es lo primero y se recuperarán contenidos. No obstante, reconocer que la afectación en las clases a distancia será difícil de revertir, tal como lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha urgido a los gobierno a la apertura escalonada con protocolos sanitarios.

Desafortunadamente señaló el doctor Fernández, preocupa que la educación no es prioridad para el gobierno, pero pareciera ser que tampoco para la sociedad, ni para los maestros. El barco de la educación no se puede hundir, el costo sería muy alto.