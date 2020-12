Secretaria de Salud de la CDMX pide solidaridad con personal médico

La ciudad está en alerta por COVID-19, el personal médico de primera línea está desgastado, exhausto, los ciudadanos deben responsabilizarse de su salud, advirtió la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La secretaria de salud capitalina dijo que más allá de un semáforo se dio la alerta ante la cual empresas de diversos giros y actores religiosos están haciendo su parte para reducir los contagios, sin embargo los que deben estar en esta lógica dijo son los ciudadanos.

Con un ocupación hospitalaria del 70%, la titular de Salud de la CDMX pidió a los ciudadanos responsabilizarse y tomar su salud en sus manos, pues el personal de primera línea de atención COVID se encuentra desgastado y fatigado.

Dijo que la mayoría de los contagios detectados se han dado por fiestas o reuniones familiares por lo que pidió “no hagamos fiestas, no hagamos reuniones, no posadas, no acudir a sitios con aglomeraciones, …pues el riesgo es muy alto”.

Señaló que en promedio se realizan 20 mil pruebas diarias, con resultados en menos de 30 minutos, que tiene una capacidad de identificar los casos positivos si se realiza entre el primero y séptimo día de síntomas, además de las pruebas PCR, que aunque han tenido sobre saturación, se busca agilizar los resultados que deberán entregarse en máximo cuatro días.

Pidió que desde el momento de ser un caso sospechoso y haberse realizado una prueba, se debe permanecer en aislamiento.

Señaló que las colonias de acción prioritaria son 200 y la recomendación es no acudir a ellas; pidió no bajar la guardia y en caso de emergencia llamar al 911 y Locatel.